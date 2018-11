Jorge Meléndez: “Reorganización en Peruanos por el Kambio será total”

Desde Iquitos, donde realiza actividades por la semana de representación, el nuevo vocero oficialista, Jorge Meléndez, anticipa que se reunirá con el presidente Vizcarra para alinear criterios del Gobierno con la bancada Peruanos por el Kambio , donde reconoce que ha habido un “comportamiento indisciplinado” que es necesario corregir.

¿Qué implica la anunciada reorganización de la bancada?

La primera medida es el cambio en la vocería, la segunda es repotenciar al personal para mejorar la calidad de los proyectos de ley y dar soporte a los parlamentarios que están en la Comisión de Justicia porque hay propuestas de reforma del sistema de administración de justicia que ha remitido el Ejecutivo y que aún están pendientes. Seguiremos en la línea de respaldo al Gobierno, principalmente en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.

¿Cómo revertirán la imagen que tiene la bancada de confrontación interna?

Hemos acordado que debemos mantener un ambiente de unidad y cohesión para que el apoyo al Ejecutivo sea más efectivo y tenemos el compromiso de hacer una agenda legislativa articulando con otras bancadas del Congreso. Siempre hemos buscado el consenso y hemos tratado de ser una bancada unida, pero en ese ánimo muchas veces hemos dejado de aplicar el reglamento; el compromiso es ser mucho más drásticos en su aplicación para evitar comportamientos indisciplinados que ocasionan esa mala imagen.

¿A qué casos se refiere?

A veces se hacen declaraciones inconsultamente pasando por encima de la vocería, las votaciones en el Congreso son muchas veces descoordinadas o a veces, aun coordinando, estas han sido dispares, no ha habido homogeneidad ni una posición monolítica como corresponde a una bancada. Todo eso lo vamos a corregir en esta nueva etapa, la reorganización va a ser total. (…) No importa tanto el número de parlamentarios, sino la imagen que se proyecta como bancada. Hemos incorporado también la participación de mujeres en la vocería, con Ana María Choquehuanca, siguiendo la línea de gobierno que siempre busca la paridad.

El congresista Juan Sheput ha dicho que hay ministros que coordinan directamente con Fuerza Popular (FP). ¿Se va a hablar con el primer ministro para corregir esa situación?

No sé a qué ministro se refiere (Sheput), pero en nuestro caso no he tenido ningún problema. Tengo una relación fluida con los ministros, siempre me han dado facilidades para ver las cosas de la bancada o de la región que competen al Congreso; en esa línea de comunicación no he tenido dificultad…

Pero a partir de lo dicho por su colega, ¿buscará un acercamiento para que las propuestas del gabinete sean canalizadas a través del oficialismo?

Debería ser así porque es lo que corresponde, se debería canalizar a través de la bancada de gobierno, pero no podría responder más allá porque no sé a qué ministro habrá hecho referencia (Sheput). Obviamente, cualquier congresista está en libertad de coordinar con los ministros, pero creo que en temas de decisiones de políticas de Estado y de gobierno, estas se deberían canalizar a través de la bancada oficialista.

¿Se lo solicitará al premier?

No hemos planteado eso. Lo que pensamos es tener una reunión con el presidente Vizcarra la próxima semana, junto con la vocera alterna. Luego, seguro, se hará una reunión con toda la bancada. Vamos a tratar de hacer reuniones semanales, ya se lo hemos planteado y él ha aceptado para ir alineando el mensaje. Podemos entrar en una etapa de construir canales de comunicación y ayudar a que la relación fluya entre Ejecutivo y Congreso.