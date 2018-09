Jorge Meléndez: contratar a José Cavassa fue un error pero no hubo fraude

El vocero alterno de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, admitió hoy que fue un error de su partido el contratar para la campaña electoral del 2016 a José Cavassa, sindicado miembro de 'Los Cuellos Blancos del Puerto' y ex operador de Vlamidiro Montesinos en la ONPE durante los años noventa.

"Aquí, definitivamente, se ha cometido un error. Jamás se debió haber contratado a un tipo vinculado a falsificación de firmas y al fraude para la reelección del señor Alberto Fujimori", puntualizó en declaraciones a RPP.​

Meléndez fue enfático al descartar cualquier tipo de fraude durante la campaña presidencial del 2016, en la que Pedro Pablo Kuczynski superó a Keiko Fujimori, ya que -aseguró- Cavassa "no tenía nada que ver con la ONPE" en aquella fecha.

El parlamentario oficialista precisó que el único papel que desempeñó el ex funcionario fue capacitar a personeros legales, papel que él mismo no cumplió, con lo que descartó que haya estado presente en alguna mesa de votación. Insistió en que esta contratación fue declarada ante la ONPE y que en ella no tuvo participación alguna el presidente Martín Vizcarra o el congresista Gilbert Violeta, quienes estaban a cargo de la campaña política.

Anunció que su partido está pidiendo la renuncia del encargado de los personeros legales, Carlos Portocarrero, quien fue responsable de la contratación de Cavassa. De lo contrario, procederán a destituirlo en una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del partido.



- Vacancia presidencial-

El legislador advirtió que el fujimorismo está construyendo "una especie de incapacidad moral" para vacar a Vizcarra como un acto de desesperación debido a que el Ejecutivo está evaluando solicitar una cuestión de confianza.

"Yo veo desesperación en Fuerza Popular porque en el gobierno se está viendo la posibilidad de presentar una cuestión de confianza al no haber interés de parte de la bancada de Fuerza Popular de debatir la reforma de justicia y la reforma política que ha planteado el presidente de la República [...] El objetivo final es denunciar al presidente Vizcarra y llevarlo a un juicio político", señaló.

En ese sentido, Jorge Meléndez comentó que, a su parecer, Fuerza Popular habría "sembrado" a José Cavassa dentro de la campaña de Peruanos por el Kambio para recabar información clave de sus personeros.