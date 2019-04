Jorge Meléndez: Arresto domiciliario para PPK "es un paso importante"

El vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez , consideró que la medida de 36 meses de arresto domiciliario dictada contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco del caso Odebrecht, constituye “un paso importante”, pese a que desde -su punto de vista- “no es la mejor”.

“[El arresto domiciliario] Es un paso importante, no es la mejor, pero tomando las palabras del presidente del Tribunal Constitucional, vivimos en un país garantista, que garantiza la dignidad humana y el derecho fundamental de la persona. No le puedes dar a una persona que está en un proceso de investigación, el trato de un sentenciado o de un culpable”, manifestó en TV Perú.

Como se recuerda, el último sábado la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso anular la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz.

En su lugar, dispuso la medida de arresto domiciliario por el mismo tiempo, el cual deberá cumplir en la vivienda ubicada en la calle Choquehuanca, en San Isidro.

En ese sentido, Jorge Meléndez reiteró que la posición de su bancada es que la orden de prisión preventiva dictada en un primer momento contra el ex presidente fue “arbitraria” debido a que no existe peligro procesal, y ha repercutido en la afectación de su salud.

“En medio de un proceso de prisión preliminar, se planteó una prisión preventiva, entonces esta situación ha afectado la salud del ex presidente y nosotros lo hemos considerado arbitrario porque consideramos que no hubo en ningún momento peligro procesal”, refirió.

Además, sobre la medida de prisión preventiva, Meléndez aseguró que esta se debe aplicar en caso de que los investigados no quieran “ponerse a derecho con la justicia”.

“Hay que tener prisión preventiva para los que no se ponen a derecho con la justicia o tienen por lo menos esa intención de fugarse del país, pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, cuando le dieron el impedimento de salida [del país], él no apeló la decisión del juez, él se allanó, aceptó, por eso es que nosotros hemos señalado que no existe peligro procesal”, opinó.

Pedro Pablo Kuczynski fue operado ayer con éxito en la Clínica Anglo Americana, donde permanece internado desde el pasado 16 de abril. Sus familiares informaron que se le intervino para colocarle un marcapasos, en una operación que duró alrededor de dos horas.