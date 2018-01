Jorge Kisic Wagner: "El indulto a Fujimori debe fomentar la unión"

El viraje en la conducción del Ministerio de Defensa podría ser de los más considerables en el nuevo gabinete. Jorge Nieto, ex ministro de esta cartera, renunció luego de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) le concediera el indulto humanitario a Alberto Fujimori ; su reemplazante, Jorge Kisic, en esta entrevista, dice creer que esa decisión, más bien, debe unir al Perú y contribuir a la gobernabilidad. Estos son sus argumentos.

¿Qué reto afronta en el cargo?

El primer reto que me he trazado es acercar las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a la población. Tenemos cuarteles en todo el Perú, y en la mayoría de lugares donde no puede llegar el Estado somos parte de las autoridades. Quiero que la población pueda acudir a las FF.AA. sin ningún temor.

¿Vio en el último año aspectos que considera que deben cambiarse en su sector?

Ayer despedimos al ministro Nieto, acudió todo el Ministerio de Defensa, yo lo felicité por la labor, por haber metido el hombro sobre todo en el problema del (fenómeno) El Niño y pedí un gran aplauso para él, porque se lo merecía. Hizo una gran labor en su gestión.

Y, en los últimos años, ¿hay algo en específico que cree que no ha funcionado en el manejo de la cartera de Defensa?

Lo que yo quiero es recuperar la capacidad disuasiva de las FF.AA. Probablemente por problemas presupuestales, la capacidad disuasiva y de mantenimiento de los equipos de las FF.AA. no está en el nivel que debería estar.

¿Aumentar el presupuesto del sector para recuperar la capacidad disuasiva, dando mantenimiento a los equipos?

Sí, el presidente también desea que se dé un mejor mantenimiento a los equipos para que estén operativos.

¿Mantenimiento o también adquisición?

Lo que se necesite adquirir en su momento, se solicitará en el presupuesto.

¿Hoy hay un déficit en eso?

Yo quisiera potenciar los submarinos, por ejemplo. Y la Fuerza Aérea también debe ir buscando un nuevo avión de combate.

Los submarinos son muy costosos, ¿cierto?

Los aviones de combate también. Pero son proyectos a futuro, no son cosas inmediatas, pero sí hay que ir haciéndolas.

¿Cómo fue el proceso y las coordinaciones para que usted sea ministro? ¿Con quién conversó?

La señora premier (Mercedes Aráoz) me llamó casi una semana antes para consultarme si deseaba ser ministro. Después de las consultas familiares del caso, le dije que sí. Había otros candidatos, pero el mismo día (de la juramentación) me llamaron, tuve una conversación con el presidente y la premier, me dieron sus políticas y me dijeron que yo era.

¿Usted tenía ya una relación con el presidente PPK antes de que lo convocara al gabinete?

Al presidente lo conozco porque en diferentes reuniones castrenses o de embajada hemos conversado. Hay una relación profesional más que amical.

Usted, seguro, siguió la crisis del gobierno en la que PPK se salvó de ser vacado, otorgó el indulto a Fujimori y anunció un “gabinete de la reconciliación”. ¿No dudó de ingresar al gobierno en esa coyuntura?

Yo soy un hombre de retos. Creo que en un momento complicado como el que vive el país había que meter el hombro y eso es lo que voy a hacer, meter el hombro y trabajar para lograr la reconciliación, si es que se logra. Yo vengo diciendo que el Perú no puede estar en dos trincheras, que tiene que haber un diálogo, conversaciones en todos los niveles. No podemos estar con el país detenido.

Ese diálogo a todo nivel, el congresista oficialista y presidente del partido de gobierno, Gilbert Violeta, dijo que debe incluir a Alberto Fujimori. ¿Cree necesario que el presidente se reúna con él?

Es una posición personal. Yo creo que el ex presidente Fujimori debe estar tranquilo y ser atendido médicamente. Los que están participando en política son sus hijos, con ellos hay que conversar, más que con el ex mandatario.

Usted debe ser, de los nuevos rostros del gabinete, uno de los más cuestionados por la condena que tuvo por el desfalco a la Caja Militar Policial durante el fujimorato. ¿Es consciente de las complicaciones con las que empieza su gestión?

Soy consciente y ya hemos aclarado este tema. En primer lugar, yo nunca he sido condenado. El Poder Judicial tiene tres instancias, la segunda, que es la Corte Superior, puede poner una condena, pero el juicio termina en la Corte Suprema y yo estoy absuelto de todos los casos allí.

En el fujimorato, ¿cuál fue su relación con Vladimiro Montesinos?

Ninguna. Yo nunca fui al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional), no conocí al señor Montesinos e hice una carrera limpia y tranquila. Lo que ocurrió fue que en 2001 la fiscal metió a todos (en el proceso) sin llamarnos a declarar.

Su antecesor, el ex ministro Nieto, renunció a la cartera de Defensa por el indulto a Fujimori. ¿Usted sí está de acuerdo con el indulto?

No es un tema de estar de acuerdo o en desacuerdo. Esto va a la gobernabilidad del país. Creo que esto, en lugar de dividir al país, debería fomentar la unión de todos.

¿El indulto debería fomentar la unión en el país?

Claro, ¿qué pasa si el ex mandatario muere en prisión? Ahora salen los antifujimoristas a las calles porque lo indultaron, pero si el ex presidente hubiese muerto en prisión, salían los fujimoristas. Entonces, hay dos trincheras y eso no debe ocurrir. Por eso es que debe haber diálogo. No es cuestión de olvidar, es cuestión de ir cerrando heridas.

¿El indulto dará gobernabilidad al país?

El indulto debería ayudar a la gobernabilidad del país.

AUTOFICHA



- “Soy teniente general de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro, con amplia experiencia gerencial liderando áreas de operaciones, administración personal, logística y relaciones internacionales. Fui inspector general del Ministerio de Defensa de enero a agosto del año 2011”.



- “Fui agregado de Defensa en la embajada de Perú en Canadá, director de Intereses Aeroespaciales, director de la Escuela Superior de Guerra Aérea y agregado aéreo en la embajada de Perú en Colombia. Estudié Alta Dirección en la Universidad de Piura”.



- “En 2011 fui encargado de las operaciones de interceptación de aviones narcotraficantes colombianos. He sido presidente de la comisión nacional que negoció con EE.UU. el caso del derribo de una avioneta en la Amazonía peruana y miembro de la comisión de integración para lograr la paz con Ecuador”.