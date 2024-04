El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas inició una huelga de hambre como forma de protesta por su arresto en la Embajada de México en Ecuador. Así lo informó su abogada, Sonia Vera García.

A través de su cuenta de X, Vera García publicó un video del sentenciado exvicepresidente durante una conferencia de Zoom donde narraba los momentos de su detención. “Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano”, señaló la su abogada.

Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: "El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político". pic.twitter.com/T1Gm9wIOOI — Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

“Cuatro Policías me leyeron los derechos (...) me sientan, yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leerme los derechos y yo me desvanezco. Me dicen ‘párese, párese’ y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, señaló Glas en el video.

El convicto exvicepresidente sufrió una descompensación en el penal La Roca, donde se encuentra recluido, y tuvo que ser llevado a un establecimiento de salud. Según informó la autoridad penitenciaria en un comunicado, “sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas”. Sin embargo, el parte policial indica que podría deberse a una sobredosis de medicamentos.

Tras recuperarse a las pocas horas, fue trasladado de vuelta a la cárcel y el Hospital Naval que su estado de salud es “estable”.

El exfuncionario deberá afrontar el juicio del tercer proceso en su contra por el presunto delito de peculado en la administración de recursos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

