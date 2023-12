El expremier aprista Jorge del Castillo es el abogado de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y como tal refuta los argumentos que sustentan su suspensión como fiscal suprema. Pero, además, habla también de sus relaciones con José Luis Hauyón y Hernán Garrido Lecca, quienes habrían intercedido a favor de la suspendida magistrada ante la JNJ.

¿Cómo asume la defensa legal de Patricia Benavides?

A mí me buscó el equipo de defensa de la doctora después de conocer los acontecimientos —creo que el 28 de noviembre—, en los que yo diría prevalece más lo político que lo jurídico porque los términos y condiciones en que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la ha suspendido no soportan ningún análisis legal. (...) Yo no veo una prueba concreta que inculpe a Benavides en ningún hecho delictivo, ni tampoco un tema constitucional.

¿No hay un conflicto de interés con su defensa? Porque se ha informado que usted solicitó que se anule una resolución fiscal que formalizó la investigación preparatoria en su contra por el caso Odebrecht...

¿Quién dice eso? ¿(Jaime) Villanueva?

¿No lo ha hecho usted?

No, en momento alguno se me pasa por la cabeza, lo que sí ese proceso me parece una tontería porque estamos hablando de un hecho presunto realizado hace 18 años. (...) Yo rechazo esa versión porque es un invento creo que del mismo Villanueva diciendo que la fiscal le había pedido a Rafael Vela que anule eso; no puede, porque si ya formalizó la denuncia ante el juez al que corresponde resolver es al juez y no al fiscal. ¿Se da cuenta lo absurdo? No es posible pues...

Su abogado es Aurelio Pastor, pero tenemos entendido que antes lo fue José Luis Hauyón, vinculado al caso Benavides porque habría influido, junto con Hernán Garrido Lecca, ante la JNJ para su nombramiento como fiscal suprema.

Lo fue, pero estamos hablando de hace unos 15 años...

¿No ha tenido contacto con él a raíz de todas estas informaciones sobre sus vínculos y los de Hernán Garrido Lecca con Benavides?

No, eso es una ridiculez. Hauyón me defendió me parece el año 2012...

¿Por qué caso fue?

Porque yo mismo solicité a la fiscal de la Nación Gladys Echaíz, cuando terminé mi función de primer ministro en 2008, que me investigue. He sido ministro dos años tres meses, pero me revisaron 30 años, no había ningún desbalance, y el caso se archivó cuatro años después. (...) En el caso de Hauyón y Garrido Lecca; la hipótesis fiscal, ridícula —que yo no sé por qué lo aceptó el juez y cómo da allanamientos— es que Garrido Lecca ha influido para que la JNJ nombre fiscal a Patricia Benavides. Le voy a responder con el comunicado de la Junta que dice: nosotros hacemos pruebas encriptadas, anónimas, no sabemos quién es quién, no hay forma. La JNJ ha dejado como mentirosa a Marita Barreto y compañía que se les ocurre cualquier barbaridad para empapelar una persona, no hay derecho, en este caso saco la cara, pues, por mi compañero Hernán Garrido Lecca. ¿Con qué derecho le allanan a la casa y lo tratan como a un delincuente?

Se ha generado mucha suspicacia respecto de este entorno aprista de Patricia Benavides.

No tiene nada que ver, le soy sincero que no tiene nada que ver. ¿Qué es el entorno aprista? Yo que soy el abogado y que la conocí el 28 de noviembre...

Pero sí conoce a Hauyón y Garrido Lecca…

Ha sido mi abogado hace más de una década y Garrido Lecca ha sido ministro de mi gabinete. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Dónde está el delito?

No, no hay ningún delito, pero usted hacía alusión a esos allanamientos abusivos, dijo, que se dieron días atrás. ¿Pondría las manos al fuego por Garrido Lecca?

Yo no pongo las manos al fuego por nadie, yo soy un abogado y actúo objetivamente sobre los hechos. Entonces, aquí nadie tiene que poner la mano al fuego por nadie.

Tampoco podría, entonces, dar fe de que él no ha influido para un nombramiento de Benavides ante la JNJ.

Yo me atengo a lo que dice la JNJ en su comunicado oficial, que es imposible que alguien pueda ejercer influencia sobre ellos que no aceptan interferencias. No lo digo yo, lo dice la Junta. (...) Yo tengo un documento con fecha 19 y entregado el 20 de diciembre, la JNJ le pide a la Fiscalía que le mande todos los antecedentes; pero el 6 ya la habían suspendido sin tener las pruebas en la mano, solamente amparados en lo que decía el periódico. Obviamente, tengo que reclamar y lo voy a presentar en el juicio de amparo y ante la misma JNJ. ¿Con qué elemento de convicción la suspenden? Fíjese la irresponsabilidad, es un daño al país lo que han hecho. ¿Por qué? Por el afán caviar de recuperar el Ministerio Público sobre el que antes tenían dominio y ahora lo quieren recuperar a cualquier precio, y ese es el primer peldaño.

En algún momento también se dijo que el Apra manejaba la Fiscalía y el Poder Judicial.

Bueno, ¿dónde está el Apra? Son leyendas negras porque había un vocal aprista, porque había un fiscal aprista…

¿Seguirá representando legalmente a Benavides?

Sí, en las causas que tengo eso es lo que corresponde, y porque, además, de lo que veo estamos ante un tema de humo, humo y más humo.

Tenga en cuenta

Jorge del Castillo Gálvez fue congresista por el Partido Aprista y primer ministro del segundo gobierno de Alan García.

“Yo confío en que en el Perú surja un juez o una jueza valiente, autónoma, que haga respetar su independencia y su libertad de criterio”, afirma.

¿Aspira a un cargo dirigencial en el Apra? “Yo creo que hay que pasar a la juventud, a las nuevas generaciones. ¿El Congreso? Vamos a ver, si hay Senado de repente lo pensaría”.

