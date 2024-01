Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, critica que el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena no sea quien investigue a su patrocinada. En esta entrevista comparte sus razones.

¿Qué opina de que la doctora Delia Espinoza sea la que investigue a Patricia Benavides?

Creo que Villena, el fiscal de la Nación se excusa y lo excusa al fiscal Pablo Sánchez de investigar a Patricia Benavides; entonces, el caso termina en manos de Delia Espinoza. No creo que la doctora Espinoza lo haya pedido, simplemente le ha caído por excusa de quienes debieron asumir su responsabilidad y no lo han querido hacer. Más bien ayer uno de los abogados de la defensa enterado de esta carpeta fiscal fue al Ministerio Público, pero no le han permitido tener acceso a esta carpeta, lo cual ya es una irregularidad. Desde el momento que uno se acerca tiene derecho a tener acceso a esa carpeta, en fin, ya veremos cómo se supera.

¿Por qué dice que el fiscal Villena se ha excusado?

Yo no me explico, me imagino que tanto Delia Espinoza como el doctor Villena tendrán que esclarecer el tema. Salvo que no quieran tener esta papa caliente, no sé si habrá algo de eso habrá que esperar. Lo que no se entiende es que se niegue el acceso al expediente, no han actuado en consecuencia, es posible que también la doctora Espinoza haya pedido investigar a la doctora Benavides. Todo el proceso ha estado lleno de irregularidades.

Dentro de poco se presentará en la audiencia de la JNJ, ¿cuál será la estrategia?

La estrategia es la verdad, es poner al descubierto esta patraña montada. Esta maniobra de Marita Barreto presentando a la doctora Benavides como si ella hubiera mandado al archivo una causa contra los parlamentarios a cambio de votos, cuando esto fue amparado en el informe formal en el informe de Barreto. Eso han usado para suspender a Benavides. Han inventado un procedimiento inmediato que no dice la ley. Todo esto lo expondremos en la audiencia del jueves.

¿Qué debería pasar el día jueves?

Si hubiera justicia la JNJ debería dejar sin efecto la suspensión, es difícil que lo hagan. Eso correspondería, un juez justo haría eso, porque pruebas no hay.

