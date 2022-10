El exministro de Defensa y exjefe del Instituto Nacional de Defensa Civil estuvo en los estudios de Perú21TV para analizar la precaria situación del sector que hace unos años dirigió. Además, nos da luces de lo que pudo haber pasado con el avión presidencial - familiar.

¿Cuál es su percepción de la campaña electoral que hemos vivido y que acaba hoy con las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

Mi percepción sobre la campaña en diferentes niveles de gobierno (municipal y regional) es de incertidumbre. La gran mayoría no ha podido captar las propuestas porque ha habido peleas, pullas, denuncias y de todo, pero no se han visto propuestas que ayuden a solucionar los problemas de los ciudadanos. Se ha podido apreciar también un desconocimiento de las competencias y funciones que debe asumir un alcalde o un gobernador regional. Es un desconocimiento total de la gestión pública.

MIRA LA ENTREVISTA EN PERÚ21TV:





La propuesta que más se ha repetido es la de implementar cámaras inteligentes de videovigilancia.

Cuando me preguntan si la parte tecnológica, los centros de comando y control o las videocámaras van a dar solución al problema de la inseguridad, creo que estamos vendiendo un poco de humo. Ni un sistema en Lima está interconectado. Miraflores, San Isidro, San Juan tienen diferentes sistemas y ninguno está enlazado. Las cámaras con reconocimiento facial no las tenemos, esa es una solución a largo plazo. A Ecuador le tomó cinco años. Sobre la gestión de riesgo de desastres, poco o nada se ha dicho, porque al parecer no se tiene conocimiento de que estamos a puertas de un sismo de gran magnitud y que es una gran amenaza que puede ocasionar la pérdida de vidas y afectar más de 160,000 viviendas, particularmente en las laderas de los cerros y en el Centro de Lima.





¿Cómo son los procedimientos para un vuelo del avión presidencial?

El traslado del presidente de la República es un tema de seguridad y defensa nacional. Hay protocolos y procedimientos. Parece que por el desconocimiento de la gestión pública creemos que, porque el señor presidente ordena, ya hay que hacerlo de esa manera y no es así. Esas competencias y responsabilidades administrativas le corresponden al secretario general de Palacio de Gobierno.





¿Cuál es la función del secretario?

El secretario general recibe el requerimiento del presidente: ‘mañana voy a viajar a tal sitio y esta es mi lista de acompañantes’. El secretario general traslada la lista al Ministerio de Defensa. Allí hay un oficial de enlace de la Fuerza Aérea, él recibe el pedido, ve qué aeronave se va a emplear; en este caso, el avión presidencial es administrado por el Grupo Aéreo 8 de la FAP. El Grupo 8 recibe el manifiesto y lo tiene ya escrito en el momento de llevar a cabo el traslado. No pueden decir ‘ya que suba (cualquiera)’, tengo que auscultar quiénes van a acompañar al presidente. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre atentar contra la vida del presidente? Eso no es un planeamiento peruano, es a nivel internacional, porque yo tengo que salvaguardar la integridad del presidente. Entonces, tengo que saber quién sube. Cuando he subido al avión presidencial, siendo ministro, jefe del Indeci o viceministro de Minas, me encontraba con un cartel con mi nombre en el asiento que iba a usar. El avión presidencial no es un Boeing, tiene cubículos donde se encuentra el mandatario y tiene aproximadamente capacidad para 30 pasajeros.





¿Le preocupa la llegada de Daniel Barragán al Ministerio de Defensa por su pasado etnocacerista?

Daniel Barragán es un exoficial de la Fuerza Aérea promoción del actual comandante general de la FAP Alfonso Artadi. ¿Conoce algo de Defensa? Yo creo que no. En un video, en las redes sociales, se ve a Barragán haciendo una especie de coaching sobre los emprendedores. Él dice textualmente ‘yo me retiré de la Fuerza Aérea para hacer dinero, para ser millonario’; entonces, es una persona que deja la línea de su vocación de servicio y lo nombran ministro de Estado... Creo que es el primer aspecto a analizar. Este nombramiento no se hace de la noche a la mañana, se ha venido trabajando. Acá estamos ad portas de un proceso de ascensos (en las Fuerzas Armadas), que ya lo llevó a cabo este gobierno el año pasado y salió muy mal.

Daniel Barragán es el quinto ministro de Defensa de Pedro Castillo.





Sobre ese proceso se investiga el pago de coimas para lograr el ascenso.

Traslado la preocupación de muchos oficiales de diferentes niveles de las FF.AA. que dicen ‘¿y ahora?’. El exministro Tineo, mal que bien, conocía la parte procedimental al ser un general en situación de retiro. No ha sido conveniente colocarlo (a Barragán). Las FF.AA. se rigen por el orden democrático y Barragán escogió ser parte del etnocacerismo y comparte la idea de que se requiere una asamblea constituyente. Cuando se coloca a un representante político en el sector, es para fortalecer las instituciones.





¿Barragán no fortalece el Ministerio de Defensa?

No. Más bien, lo debilita. Él pertenece a ese partido UPP que tiene una línea etnocacerista. El viceministro de Políticas para la Defensa, Leonel Cabrera, también es de UPP. El general Tineo es afiliado a UPP. Y el que también ha seguido esa línea de apoyo al etnocacerismo es el general Gustavo Bobbio, que ahora está en la DINI. Si usted analiza, hay una línea y hay una cuota de poder del antaurismo (en el gobierno).





TENGA EN CUENTA

Jorge Chávez Cresta fue titular del sector Defensa de agosto a noviembre de 2020. Antes se había desempeñado como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Es ingeniero y abogado de profesión. Tiene un doctorado en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres.