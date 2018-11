Jorge Chávez: "Lo más justo es incluir a los ex consejeros en organización criminal"

Que el Parlamento no haya incluido a los ex consejeros en la organización criminal no quiere decir, bajo ningún motivo, que esta no exista.

Los Cuellos Blancos del Puerto era una organización criminal que tomó por asalto el Poder Judicial del Callao a través de diferentes estamentos. Uno de ellos era el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombraba y ratificaba a los magistrados.

La posición de la defensa de César Hinostroza no se ajusta a la realidad de los hechos.

Lamentablemente, el Congreso no incluyó a los ex consejeros como integrantes de la red. No entendemos por qué, pero la organización criminal no se sustenta solamente en ellos.

Espero que en algún momento el Congreso, así como reflexionó con Hinostroza, reflexione también contra estos ex consejeros y los pueda acusar por ser miembros. De todas maneras, esto no va a beneficiar a Hinostroza porque la organización es más que sus propios integrantes. Pero lo más justo sería incluirlos. Pase lo que pase, el proceso del ex juez supremo corre por una cuerda separada.