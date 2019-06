Chávez Cotrina espera que acusación contra Pedro Chávarry cambie en el pleno

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina , coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, aseguró este jueves que "la puerta no está cerrada" para que la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , sea ampliada cuando se debata en el pleno del Congreso.

Recordó que en el caso del destituido ex juez supremo César Hinostroza, la acusación constitucional en su contra fue ampliada durante el debate en el pleno.

"La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solamente ha dado pase para que entre al pleno el delito por encubrimiento real. La puerta no está cerrada, recordemos que cuando lo denunciaron a Hinostroza también ocurrió lo mismo, la Subcomisión no emitió la denuncia por organización criminal, pero en el pleno se lo acusó por este delito", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Lo mismo puede ocurrir con el señor Chávarry. La puerta no está cerrada, depende del pleno", detalló.

En otro momento, Chávez Cotrina aseguró que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro le han comentado que "miembros del Congreso estarían involucrados" en el caso de Los cuellos blancos del puerto.

Explicó que les pidió derivar los casos a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, si encuentran evidencias al respecto, puesto que la titular del Ministerio Público es quien debe investigar a ciudadanos "aforados" como los parlamentarios.

"He conversado con la fiscal Sandra Castro y la fiscal Rocío Sánchez y ellas en forma muy somera, porque no tienen la obligación de darme los detalles y tampoco yo se los pediría por una cuestión de ética, me han dicho que existen elementos suficientes de que estarían involucrados otros miembros del Congreso en las investigaciones que ellas están realizando", señaló.

"No les he preguntado quiénes son porque creo que las investigaciones son reservadas y se tienen que mantener ahí. Lo que sí les he dicho es que si tienen suficientes elementos o evidencias sobre estos hechos deberían remitirlos a la fiscal de la Nación, por las competencias que ella tiene para investigar a aforados", manifestó.

Finalmente, el fiscal superior reiteró su "total respaldo" a Castro y Sánchez y detalló que ya se les ha dotado de mayor presupuesto para las investigaciones a cargo de las Fiscalías contra el Crimen Organizado.