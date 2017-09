Jorge Castro: "Sí hay elementos para citar a Alan García y Keiko Fujimori"

El vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Jorge Castro, discrepó con la titular de ese grupo de trabajo Rosa Bartra y aseguró que sí hay elementos suficientes para convocar al ex presidente Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori.

El parlamentario del Frente Amplio sostuvo que las recientes informaciones que dan cuenta de que el ex vicepresidente de Petro Perú, durante el segundo gobierno de Alan García, Miguel Atala, habría recibido US$ 900 mil dólares de Odebrecht a través de un depósito en un banco de Andorra hacen necesaria la comparecencia del ex mandatario ante la comisión.

A eso, dijo, se suman las anotaciones con el nombre de Keiko Fujimori halladas en la agenda de Marcelo Odebrecht.

“Particularmente sí creo que existen elementos suficientes para citarlos a la comisión", manifestó a la agencia de noticias Andina.