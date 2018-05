Jorge Castro evalúa renunciar al Frente Amplio: “No reconocen mi trabajo, me fustigan permanentemente”

El congresista Jorge Castro (Frente Amplio) dijo a Perú21 que renunciar a su bancada es una posibilidad “debido a que, permanentemente, tenemos muchísimos problemas y definitivamente creo que es la única salida”. “No reconocen mi trabajo, me fustigan permanentemente”, declaró.

“Marco Arana en algún momento lo hace, pero más utiliza a terceros. Y no recibo ningún tipo de apoyo de parte de la bancada, solo son tres o cuatros que conversan. Quiero hacer trabajo político, pero no se me brinda ningún tipo de posibilidad”, aseveró.

También señaló que ha sufrido críticas por su desempeño cuando era vicepresidente de la comisión Lava Jato. “En algún momento me dijeron que renuncie y yo les dije: expúlsenme para que la población se entere y sepa a qué se debe. Yo no he estado metido en ningún entuerto”, recordó.

Además dijo desconocer en “qué se está invirtiendo los fondos” de los aportes que sus correligionarios hacen al partido. “Eso me preocupa, no sé en qué se dispone. Y yo no puedo permitir ningún acto de corrupción, de ninguna naturaleza”, mencionó.

Asimismo, sobre el caso de su colega María Elena Foronda, quien contrató como personal de confianza a Nancy Madrid Bonilla, sentenciada a 18 años de cárcel por terrorismo por ser miembro del MRTA, dijo que seguramente el tema se resolverá en privado.

“De repente se soluciona entre cuatro paredes y punto. Pero eso es lo que no quisiera porque también puedo participar en las conversaciones. Lamentablemente no hay análisis político. Ella tiene que dar las explicaciones, pero al margen de eso, son varios los problemas que se han presentado, y nosotros no hemos recibido ningún tipo de respuesta satisfactoria”, acotó.