Jorge Castro sobre diezmos a sus trabajadores: 'Ese pago después se les devolvía' [VIDEO]

El congresista Jorge Castro negó que esté cobrando diezmos y exigiendo a sus trabajadores que paguen los servicios básicos de su oficina, ubicada en Tacna.

Sin embargo, reconoció que el servicio de Internet en su local de Tacna “lo pagan ellos de forma voluntaria” debido a que no se necesitaba y que el Congreso no cubre esos gastos.

En cuanto el servicio del agua, Castro dijo que sus trabajadores de Tacna, en diversas ocasiones, sí han pagado la tarifa debido a la distancia. Pero, indicó que después ese gasto era devuelto.

Consultado por el diálogo telefónico entre Paola Alave y Ericka Calcino dijo que tomará medidas si detecta irregularidades.

El legislador de la bancada Concertación Parlamentaria dijo a Perú21 que sus trabajadores, en diversas ocasiones, han realizado actividades en su oficina de Tacna para sus propios fondos. “Yo no me meto en las administraciones que ellos puedan tener. Esa plata no era para mí sino para ellos mismos. Las denuncias son falsas”.