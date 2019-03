"La situación de Pedro Chávarry como fiscal supremo no da para más"

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que tras las nuevas declaraciones de la ex asesora del otrora fiscal de la Nación Pedro Chávarry, Rosa Venegas, la situación del ex titular del Ministerio Público como fiscal supremo "no da para más".

"Hay un error mayor del propio señor [Pedro] Chávarry que evidentemente con los nuevos elementos que han surgido termina en una situación realmente insostenible como fiscal supremo, francamente, eso no da para más", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Como se recuerda, este lunes Rosa Venegas, declaró ante el despacho del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia e informó que ingresó a la oficina lacrada por indicación de Chávarry.

Asimismo, según detalló Perú21, César Sandoval Pozo, militante del Partido Aprista desde el 2005 según Infogob y asesor del despacho de Jorge del Castillo, fue grabado por las cámaras de seguridad que captaron a Pedro Chávarry en el piso 9 del Ministerio Público, así como a Rosa María Venegas ingresando a los espacios lacrados.

Al respecto, Del Castillo negó haber conocido que su hoy ex asesor trabajaba para Pedro Chávarry y cuestionó que el ex fiscal de la Nación haya requerido los servicios de un trabajador del Congreso.

"El fiscal Chávarry narra según los medios que conoció a Sandoval en octubre del año pasado. Se le acercó, le ofreció sus servicios y los aceptó. ¿Es tan fácil que un fiscal de la Nación acepte los servicios de una persona que se le acerca en ese momento? Más aún si se trata de un funcionario del Congreso", señaló.

Al ser consultado sobre si Sandoval era el informante en la fiscalía del que habló el ex presidente Alan García cuando este dijo tener la sospecha de una inminente detención en su contra, el parlamentario dijo que sugerir ello es "una ligereza absoluta".

Recordó, en esa línea, que la información provenía de la fiscalía anticorrupción que en aquel entonces estaba enfrentada a Chávarry, por lo que "no tendría ningún sentido, que él haya sido la fuente".



ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR