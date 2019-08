Jorge del Castillo: "Del Solar me ha faltado el respeto con sus declaraciones"

El congresista Jorge del Castillo aseguró este miércoles que el primer ministro Salvador del Solar , le faltó el respeto cuando comparó su solicitud de las actas de la sesión del Consejo de Ministros en el que se aprobó el mensaje presidencial con la investigación del proceso de detención al expresidente Alan García en la Comisión de Defensa.

"Esto es un requisito constitucional y yo estoy viendo su cumplimiento. Dijo otras cosas más refiriéndose al tema del expresidente García. Yo lamento esas palabras realmente. Lo que nosotros quisimos hacer en la Comisión de Defensa fue esclarecer un procedimiento", sostuvo en una entrevista con RPP.

"En este caso, es otro procedimiento constitucional con mayor razón, pero yo deploro porque fíjese hay una especie de pacto no escrito de respeto y me parece que hoy día ha hecho esta mención y me parece penoso que ponga este caso (de Alan García) y yo por supuesto que sí siento que me ha faltado el respeto con sus declaraciones", señaló.

En conferencia de prensa esta tarde Del Solar dijo que Jorge del Castillo “busca distraer a la opinión pública” con este pedido. Según dijo, lo mismo sucedió tras el suicidio del expresidente Alan García, cuando solicitó explicaciones respecto al procedimiento de la Diviac para ingresar a la vivienda del exmandatario.

“Cuando falleció el expresidente Alan García, también la Comisión de Defensa, liderada por el congresista Del Castillo quiso distraer la atención de todos los peruanos, llamando la atención sobre si el procedimiento de detención fue o no el adecuado. (…) En ese momento el expresidente García -luego lo corroboraron un video y una carta que dejó- había decidido acabar con su vida en el momento en que la justicia le tocó la puerta”, explicó.

En esa línea, Del Castillo indicó que con la solicitud de las actas no busca distraer a la población sino verificar si se cumplió o no un requisito constitucional.

"Hay que precisar que tengo el derecho como cualquier ciudadano, de pedir información de documentos oficiales del Estado, más si soy parlamentario. El objetivo es verificar si se ha cumplido la norma prevista en el artículo 118 inciso 7 de la Constitución que dice a la letra que el mensaje del presidente por 28 de julio tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros", indicó.

"Esto es importante para ver si hay una coherencia entre lo que se aprobó previamente y lo que se dijo. Un ministro dice que fue aprobado por unanimidad, hay otro que dice que aprobaron por mayoría y hay otros que dicen que no fue aprobado. Evidentemente hay contradicciones y hoy me han contestado una cosa fuera de lugar ", lamentó.