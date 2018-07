Jorge del Castillo reitera que el Apra no irá con Fuerza Popular para la Mesa Directiva

El congresista Jorge del Castillo (Apra) reiteró que su bancada “votará por una opción más democrática, transparente, con un agenda parlamentaria nacional común” para la Mesa Directiva; y que por ello, dijo, es falso que hayan acordado–como publicó un medio local– que su colega Luciana León participe en la tercera vicepresidencia de la lista que presentará Fuerza Popular (FP).

“No sé quién habrá dado esa información, pero no es verdad. Yo he conversado con ella y me ha dicho que esa información es falsa. Nuestra intención es integrar una mesa con partidos democráticos”, declaró a Perú21.

Añadió que es momento de hacer “un deslinde político” del fujimorismo . “Esos calificativos que nos hacen nuestros adversarios de ‘fujiaprismo’, y que lo dicen de arriba para abajo, tienen que terminar. No hay ningún acuerdo de ese tipo. Son percepciones que nuestros enemigos van creando”, agregó.

Asimismo, anunció que este martes se definirá la lista alterna que competirá con FP para le Mesa Directiva, y descartó que él la vaya a liderar. “Yo estoy en las conversaciones y los tratos. No voy a estar negociando para mí, no sería elegante. Yo estoy interesado en apoyar al conjunto”, mencionó.

Vea también Milagros Salazar cuestiona a ministro Vicente Zeballos por no reconocer a su hija en 24 años

En tanto, espera que los congresistas no agrupados, como Pedro Olaechea, tenga un voto consecuente. “Él fue ministro de Pedro Pablo Kuczynski, no creo que vaya a votar por quienes intentaron vacar a su presidente. Sería inconsecuente”, subrayó.

Del Castillo acotó que los legisladores ‘kenjistas’, del bloque autodenominado 'Avengers', respaldarán la propuesta alterna para presidir el Congreso.