Del Castillo pedirá acta del Consejo de Ministros para ver si se aprobó adelanto de elecciones

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) aseguró que pedirá al Ejecutivo el acta del Consejo de Ministros en la cual se aprueba el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra para verificar si el mismo ha sido aprobado por todo el Gabinete.

"Una de las cosas que hay que aclarar y vamos a aclarar es si el discurso presidencial, en su integridad, fue aprobado por el Consejo de Ministros, yo creo que no. Si es que no, es una infracción constitucional, artículo 118°, inciso 7", sostuvo Del Castillo en una entrevista con Canal N.

"Habrá que pedir el acta con la grabación de la sesión. Ahí nosotros vamos a dilucidar. Si no ha sido así, estudiaremos qué pasa, pero ya tendríamos de por medio, una infracción constitucional", señaló.

En otro momento, Jorge del Castillo explicó que con este requerimiento no quiere "pasar como una persona que viene a hacer alarmas", pero dijo creer necesario saber si el jefe del Estado transgredió o no la Carta Magna.

Este domingo, Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'”, dijo.

En ese sentido, anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".