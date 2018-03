Jorge del Castillo: "No me adelanto en decidir sobre la vacancia"

Este jueves, el Congreso tomará una de las decisiones más importantes de las últimas décadas cuando vote la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a quien se le acusa de incapacidad moral permanente por supuestamente haber mentido en sus vínculos con la empresa Odebrecht. Para que la medida sea aprobada, se necesitan, como mínimo, 87 votos. Bancadas minoritarias, como la de Jorge del Castillo , el Apra, tendrán un rol fundamental en este pedido. Con el legislador, primero, conversamos sobre la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que anula la inscripción de la nueva dirigencia de esta agrupación.

El JNE decidió anular la inscripción de la nueva dirigencia del Partido Aprista. El secretario general, Elías Rodríguez, comentó que mañana presentarán una acción administrativa para evitar que la decisión se cumpla. ¿Qué opina al respecto?

Yo le puedo decir que, de acuerdo a la Constitución, los fallos del JNE no son revisables porque son instancias definitivas. No procede recurso alguno.

¿Ya está oleado y sacramentado, entonces?

Sí, claro. Por supuesto.

¿Se deberá convocar a un nuevo congreso nacional para elegir a otra dirigencia?

Claro, seguramente habrá que buscar el mecanismo para que haya una nueva elección de dirigentes en el partido.

¿Quién debe conducir el partido en este proceso?

Eso es lo que habría que ver. Como usted sabe, el JNE dio otras soluciones similares en el caso de Acción Popular y el PPC (Partido Popular Cristiano). Anuló la inscripción de la dirigencia y luego abrió la posibilidad de soluciones.

El abogado Víctor García Toma, quien presentó los alegatos de los dirigentes reclamantes ante el JNE, dijo que el anterior presidente de la Comisión Política del Apra, Javier Velásquez Quesquén, debería ser el encargado.

Esa es una posibilidad, pero eso lo va a decidir el JNE.

¿Por el momento no hay secretario general en el Apra?

Estamos en un compás de espera. Veremos cuál es la solución del JNE en cuanto a este tema.

Elías Rodríguez dijo que usted está detrás de este fallo y que no acepta la derrota. ¿Qué le responde?

No le voy a contestar. Hay que cumplir lo que dice el JNE. Los fallos de las autoridades competentes se cumplen conforme a ley, no es que cumplo si me gusta y no cumplo si no me gusta. Eso no es lo correcto, lo democrático, lo constitucional.

Esa no parece ser la única diferencia en el Apra. ¿Es cierto que la bancada nuevamente está dividida por el pedido de vacancia contra el presidente Kuczynski?

Eso lo conversaremos todavía. No está definido. Lo que veo es que se van yendo más votos. Ya se bajó uno de Fuerza Popular (FP).

¿Elard Melgar?

Claro, y me parece que hay otros, así que ya no sé si con estos temas FP va a seguir insistiendo.

¿Cree que FP podría desistir de apoyar la vacancia para evitar una derrota política en el Congreso?

Claro, que no se apruebe la vacancia sería una derrota. Encima pierde un montón de congresistas, ya se le fueron 12.

Usted está en contra de la vacancia, ¿cierto?

Bueno, en general yo pienso que la vacancia va a generar un mal clima al país. Creo que desacredita al sistema político en su conjunto. Mire las últimas encuestas. ¿Quién gana? Nadie, todos pierden. Ese es el tema, todos pierden. Si alguien cree que gana, está equivocado.

¿En la bancada de la Célula Parlamentaria Aprista votarán en bloque o de manera individual?

Eso lo vamos a conversar, lo tendremos que discutir.

¿Su opinión personal?

No tengo opinión personal, eso lo veremos en la bancada.

¿Cuándo lo definen?

Seguramente en la víspera, posiblemente el miércoles. Todavía no conocemos el alcance de las declaraciones de Kuczynski el día viernes (ante la comisión Lava Jato). Hay versiones, algunas a favor, otras en contra, pero más que eso no hay.

Hoy, la comisión Lava Jato debatirá si hace o no públicas las declaraciones del presidente PPK. Hasta Gilbert Violeta, miembro del oficialismo, está a favor de ello.

Y, por lo mismo, los congresistas deberíamos saber qué se dijo y qué no se dijo. Eso es formativo de criterios, de convicción.

¿Las declaraciones del presidente Kuczynski ante la comisión Lava Jato podrían hacer que usted vote a favor de la vacancia, según lo que se conozca de ellas?

No me adelanto. No sé lo que ha dicho allí. Veremos.

¿Usted aún no ha decidido su voto sobre la vacancia?

Vamos a ver. No me adelanto. Tengo que ver esa declaración. Creo que tengo el derecho como congresista de saber qué cosa dijo el presidente, qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad, qué falta aclarar... En fin.

¿Qué opinión tiene de la actitud del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien hasta el momento no ha sido claro en defender al presidente de la vacancia?

Es una buena persona, yo no tengo nada contra él.

¿No cree que debería ser más enfático y proteger a PPK, como lo han hecho sus ministros y la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz?

No, no es objetiva su pregunta. No voy a juzgar yo al vicepresidente, no voy a opinar sobre cómo se porta, lo que dijo o lo que dejó de decir.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de la Célula Parlamentaria Aprista y vocero de la bancada durante este año legislativo. Antes he sido presidente del Consejo de Ministros, diputado, alcalde de Lima y alcalde del distrito de Barranco. Soy abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)”.



- “Tengo un posgrado en Alta Dirección por la Universidad de Piura y tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). He sido presidente de la Comisión Política del Apra y secretario general nacional”.



- “Fui candidato a la primera vicepresidencia de la República en el proceso electoral del 2000 y candidato a segundo vicepresidente en los comicios de 2001 por el Partido Aprista. También fui presidente de AMPE, de UCCI, y miembro de varias comisiones del Parlamento, en el que fui elegido cinco veces”.