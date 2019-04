Jorge del Castillo: No he hablado con nadie de Ética para archivar denuncia

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista) negó que haya participado en algún tipo de negociación o conversación previa con los miembros de Fuerza Popular que votaron en contra de que se le investigue dentro de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Asimismo, reiteró que no cometió algún tipo de infracción ética por el pago indebido a favor de una ex asesora de su despacho, Dianne Monge, a pesar de que no fue a trabajar.

"Lo que hago es apresurarme en subsanar, resarcir lo que podía ser una pérdida para el Estado. Se ha pagado absolutamente todo. Ellos (la Comisión de Ética ) tomaron la decisión y yo no he hablado con nadie de esa comisión", aseguró en una entrevista a RPP.

Jorge del Castillo aseguró que dio la cara por esta denuncia que salió a la luz a través de un reportaje periodístico y que su presentación ante la Comisión de Ética, antes de la votación de este lunes 8 de abril, no tenía como finalidad evadir responsabilidades.

"No creo que mi honor termine mancillado luego de una explicación razonable. He dado una explicación razonable. He asumido una responsabilidad públicamente desde el primer día; no me estoy escondiendo", manifestó.

Por último, aseguró que todo el dinero que fue entregado a favor de su ex asesora y que fue retornado se eleva a aproximadamente 10 mil soles.

"Una cosa es saber (sobre las irregularidades) y no hacer nada, y otra cosa es no saber. (La responsabilidad) es de personal administrativo de mi propia oficina. No quiero hacer parecer como que la cosa se rompe por el lado débil (...) Es un tema que se van a tomar decisiones internamente", concluyó.

La Comisión de Ética decidió archivar el caso contra Jorge del Castillo con tres votos de Fuerza Popular (Marco Miyashiro, Fredy Sarmiento y Úrsula Letona) contra la investigación y solo dos a favor (Hernando Cevallos y Janet Sánchez). Se abstuvieron Mauricio Mulder, Eloy Narváez y Milagros Salazar.