Jorge del Castillo: "Al gabinete Villanueva le falta coherencia"

Hoy se cumple un año más del autogolpe de Estado que el ex presidente Alberto Fujimori ejecutó el 5 de abril de 1992. El recuerdo de esa fecha nefasta para nuestra democracia debe servir para seguir valorando nuestro Estado de derecho, señala en esta entrevista el parlamentario Jorge del Castillo (Apra).

Se cumplen 26 años del autogolpe de Fujimori ¿Qué reflexión tiene de esa fecha teniendo en cuenta que hace solo unos días hemos sido testigos de un cambio de mando que sí sigo los parámetros constitucionales?

Justamente, el cambio de mando de Pedro Pablo Kuczynski a Martín Vizcarra nos muestra cómo puede sustituirse un gobierno por otro sin necesidad de quebrantarse el orden constitucional. Recordar esta fecha (el autogolpe) nos tiene que hacer recapacitar sobre lo importante que es valorar nuestro Estado de derecho, nuestra democracia, cuidarla y mantenerla. Mañana (hoy) el Partido Aprista hará un acto especial de reconocimiento a los diputados y militantes que lucharon en ese tiempo por la recuperación democrática del Perú.

Uno de los efectos del autogolpe ha sido la Constitución Política del Perú de 1993, la cual sigue vigente y este año cumple un cuarto de siglo desde su creación. ¿Considera que ha sido una Constitución eficiente con las necesidad del país?

En primer lugar, la Constitución de 1993 tiene muchas cosas similares a la anterior (la de 1979), aunque tiene cambios importantes en el área económica. La Constitución de 1993 tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, perdió aspectos de orden social, de mayor impacto social que tenía la anterior Constitución, pero trajo cambios económicos valiosos como la estabilidad jurídica en los contratos del Estado. Para mí, sería mucho mejor restituir la Constitución anterior y adecuarla a los tiempos modernos. Pero respetamos las posiciones vigentes y hay que seguir luchando para mejorar las cosas, que son muchas sin duda alguna.

Algunos sectores de la población, sobre todo de izquierda, exigen una nueva Constitución para eliminar la corrupción del sistema...

No estoy de acuerdo. La corrupción existe con cualquier Constitución. La corrupción es más de las personas. Es un error de apreciación absoluto. La prueba es que cuando hay una dictadura, no hay Constitución, pero hay más corrupción que nunca.

Yendo a la coyuntura política. ¿Cuál es su apreciación del primer gabinete de Martín Vizcarra?

En general, diría que la expectativa es favorable a darle el voto de confianza al gabinete del premier César Villanueva. Ahora, esto no significa que no haya críticas puntuales que uno pueda realizar y que el gobierno debería evaluar. Es evidentemente que este gabinete ha sido consecuencia de un entendimiento político entre el gobierno, Fuerza Popular y Frente Amplio. Le han dado un ministerio para el Frente Amplio y varios viceministerios. La ministra Liliana La Rosa del Midis con una cercanía familiar con Marco Arana, que dicen que es padrino de su hijo. Evidentemente el gobierno la ha puesto por él (Arana). Eso es lo que me parece sino por qué el Frente Amplio la defiende tanto. Y a Fuerza Popular parece que también ha logrado algunos (cargos).

¿Ve otro problema en el gabinete Villanueva?

Creo que uno de los requisitos de un gabinete es tener a un equipo coherente y eso es lo que veo que hay un problema.

¿A qué se refiere?

Porque así como veo que hay gente de izquierda extrema como la ministra La Rosa, también tenemos ministros que no tienen nada que ver con la izquierda como Daniel Córdova (Produce).

Otras de las críticas que se ha escuchado sobre el equipo ministerial es que lo conforman personas poco conocidas...

No, para mí ese no es un problema. Si no los conocemos, ya los conoceremos. ¿Si no tienen una oportunidad como pueden darse a conocer? Eso para mí es determinante. El problema es la incoherencia, la diversidad ideológica inclusive hasta en los antípodas del pensamiento político.

El premier César Villanueva ha hecho hincapié en la búsqueda del diálogo, pero esa figura también fue invocada por los primeros ministros de PPK aunque en la práctica no se vieron resultados. ¿Cree que esta vez será diferente?

Espero que sí. Villanueva es un hombre de diálogo, ese es uno de sus atributos. Es una persona que escucha, habla y busca concertaciones. Eso está bien. Eso es un valor en él (Villanueva). El tema es darle continuidad y que el equipo ministerial ejerza la misma actitud de tener entendimiento, por eso es muy importante la coherencia en el equipo. No puedes poner a una gente de derecha y de izquierda en una misma mesa porque simplemente no se van a entender. Eso va a hacer sufrir al gobierno en su momento.

La Comisión de Ética archivó la denuncia contra Yesenia Ponce (FP) y está en debate que Moisés Mamani (FP) sea excluido en la investigación de los ‘kenjivideos’ ¿Cuál es su opinión?

Ha sido un papelón lamentable. En una sola tarde, la Comisión de Ética se a encargado de desbaratar el prestigio del Congreso, increíble. Por eso, casi todos los grupos estamos pidiendo una reestructuración de esa comisión. Debería ser una comisión con gente fuera del Parlamento. Mamani tiene que ser incluido en el caso porque se necesita una investigación integra. Él ha chuponeado y ha grabado comunicaciones, hechos que deben ser investigados y que violan la ley.

Están pendientes las iniciativas que buscan que el Congreso vuelva a ser bicameral ¿Cuál es su postura?

Completamente de acuerdo. Nosotros pedimos que haya Senado de nuevo porque da un mayor equilibrio al trabajo legislativo. El Senado puede ocuparse de cosas que no se están viendo bien en una sola instancia.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, he sido presidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Creo que la presentación del gabinete Villanueva en el Congreso en busca del voto de confianza va a ser favorable. Las críticas son puntuales”.



- “Los que han presentado la denuncia constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel están en su derecho. Hay hechos graves que merecen ser investigado, posiblemente hay delitos en esos hechos. Tenemos que tomar una decisión del tema”.



- “Me parece muy bien que el canciller Popolizio haya reafirmado la postura de no invitar a Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Nosotros, a través del bloque de amigos de Venezuela, le habíamos pedido al gobierno que se ratificara en la no invitación. Para ello le presentamos una carta”.