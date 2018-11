Jorge del Castillo contra el Frente Amplio: "Silencio a los comunistas"

El congresista Jorge del Castillo (Célula Parlamentaria Aprista), protagonizó un incidente cuando criticó al legislador Humberto Morales (Frente Amplio) por su informe en minoría del Caso Lava Jato, donde se le atribuye responsabilidades por haber sido primer ministro en el segundo gobierno de Alan García.

"No hay derecho a que el señor Morales ponga mi nombre encabezando una lista de ministros de Estado, que hemos estado durante nuestro gobierno, del 2006 al 2011, que me haga imputaciones y nunca me haya citado, nunca me haya preguntado nada, nunca se haya insinuado si quiera [esto]", reclamó durante la sesión plenaria del Parlamento.

Jorge Del Castillo recordó, a continuación, que cuando el congresista de Frente Amplio tuvo "en sus manos la posibilidad de votar" para que en la Comisión Lava Jato pueda incluir al ex presidente Alan García, este "se abstuvo cobardemente".

Dicho esto, los integrantes de la bancada de Frente Amplio se levantaron y protestaron en voz alta contra las expresiones del legislador de la Célula Parlamentaria Aprista.

Del Castillo prosiguió: "Pare a los comunistas, que se sienten", solicitó el parlamentario al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien le permitió continuar con sus cuestionamientos.

"Silencio a los comunistas, silencio a los comunistas, una vez más", reiteró ante la protesta que no cesaba por parte de los congresistas del Frente Amplio.

Del Castillo criticó que los miembros de la mencionada agrupación parlamentaria se "subieron" al gobierno de Ollanta Humala, y ahora "lo denuncian".

"Así que escuchen señores de Peruanos por el Kambio, en el futuro estos [los parlamentarios de izquierda] son sus puñales por la espalda, estos mismos que se suben al gobierno [de Martín Vizcarra]", añadió.

El congresista del Frente Amplio, Humberto Morales, expuso hoy ante el pleno del Congreso el informe de minoría que recomienda incluir en la investigación al ex presidente Alan García dentro del informe final de la Comisión Lava Jato.

Durante su intervención, resaltó que la firma de los decretos de urgencia a fin de crear un marco normativo también involucra a Alan García, y no solo al ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Enrique Cornejo.

"¿Quiénes firman un decreto de urgencia? ¿No es acaso el presidente y sus ministros? (…) No se ha analizado la responsabilidad que implica firmar un decreto de urgencia. Entonces ¿cómo es posible que se mencione dichos decretos y no se responsabilice a García? Eso no tiene sentido, por eso hemos exigido la presentación de este informe en minoría", dijo Morales.