Jorge del Castillo sobre documento de renuncia: "Entiendo que lo van a retirar"

El vocero congresista de la bancada del Partido Aprista, Jorge del Castillo, sostuvo que la resolución legislativa que circula en redes, y que motivó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) advirtiera que podría retirar su carta de renuncia del Congreso, deberá ser retirada.

Antes de ingresar a la reunión de la Junta de Portavoces, Del Castillo indicó que quien elaboró el documento fue la Mesa Directiva, dirigida por el presidente del Legislativo, Luis Galarreta.

"Este documento no se presentó en la Junta de Portavoces, pero es absolutamente cierto. No se debatió ayer, se suponía que se iba a debatir ahora pero entiendo que lo van a retirar", declaró a la prensa.

Señaló que la resolución la miraron los portavoces de los grupos congresales en computadora y no en papel, pero, reiteró, "no se debatió jamás". "La solución es corregir ese documento. Todos los antecedentes de aceptación de renuncia o vacancia, incluyendo la de Fujimori en el año 2000, no incluida cuestiones considerativas", dijo.

Indicó que felizmente salió a la luz este escrito ahora, de lo contrario el debate en el pleno de aceptación de la renuncia de PPK hubiese sido un "papelón".

"Gracias a Dios que la prensa saca a la luz esta barbaridad, sino estaríamos por iniciar un debate que no tendría cuándo acabar. Imagínese, dando un papelón ante la opinión publica y el pueblo en el medio mirando “delincuentes”, "traidores a la patria, miserables, insultos, hasta que la gente venga y nos eche a todos del Congreso", finalizó.