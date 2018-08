Jorge del Castillo defiende exclusión de Alan García de informe sobre caso Lava jato El parlamentario aprista dijo que no hay ningún ex funcionario que haya declarado: 'yo cobré por él', en alusión al ex mandatario.

Congresista Jorge del Castillo tuvo objeciones respecto al referéndum propuesto por el presidente Martín Vizcarra. (Foto: Agencia Andina) Del Castillo aseguró que no hay imputaciones contra Alan García. (Agencia Andina)