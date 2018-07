Jorge del Castillo defiende a Mauricio Mulder tras difusión de nuevo audio

El congresista Jorge del Castillo , miembro del Partido Aprista, defendió a su colega de bancada Mauricio Mulder quien protagoniza uno de los nuevos audios difundidos anoche por IDL Reporteros y El Comercio.

En comunicación con Canal N, en las conversaciones que sostiene Mulder con el empresario Mario Mendoza no se escucha nada ilegal ni doloso.

“Siendo objetivos de los términos utilizados en esa conversación, no fluye absolutamente nada fuera de lugar , eso es evidentísimo. No se puede concluir que ahí hay una conversación de un hecho doloso o algo por el estilo”, manifestó.

Del Castillo indicó que “nadie discute que son escuchas legales” las que han sido propaladas en los últimos días, pero reiteró que el diálogo entre Mulder y Mendoza “no tiene ninguna connotación de orden penal ni dolosa, solamente por el hecho de que se transmite en los medios se convierte en sospecha”.

Además, negó que el empresario Mendoza sea o haya sido en el pasado militante aprista. “En la nota periodística de IDL se menciona al ‘empresario aprista’ Mario Mendoza . Bueno, quiero decir que el señor Mario Américo Mendoza Díaz no es aprista, no ha sido aprista, no es conocido del partido, no hay ninguna relación política con esa persona, lo dejo esto claro para que no siga utilizando esa terminología de que es un empresario aprista”, continuó.

El sábado en la noche IDL Reporteros y El Comercio difundieron audios de conversaciones, en tono amical, entre Mario Mendoza y Mauricio Mulder en el que acuerdan reunirse personalmente, junto a sus esposas.

MULDER RESPONDE

El congresista Mulder, en un video difundido en su cuenta de Twitter, acusó que los medios de comunicación lo quieren mezclar “en todo el escándalo que hay en estos momentos en el país”.

“Desde que se dio la llamada Ley Mulder yo estaba esperando por dónde iba a venir el contragolpe de los medios de comunicación. Bueno, ha venido, y quieren mezclarme en todo el escándalo que hay en estos momentos en el país. Yo recibo una llamada de una persona invitándome a una cena, cena que nunca se realizó, y después esta persona habla con terceros y resulta que me quieren hacer responsable de lo que esta persona habla con terceros” , se le oye decir.

Concluye que “aquí se está haciendo una burda maniobra”. “El querer mezclarme en este tipo de trapisondas es demasiado burdo, no tiene ningún tipo de sustento y se nota claramente que se está buscando mezclarme porque yo soy Mauricio Mulder , el que promovió una ley que los afecta en lo económico”, asegura.