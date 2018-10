Jorge del Castillo , congresista del APRA, se pronunció sobre las expresiones de su compañero, Mauricio Mulder , quien arremetió duramente contra el Jurado Nacional del Elecciones y lo tildó de "maldito" tras la poca presencia del partido de la estrella en las Elecciones Municipales y Regionales 2018.

El legislador, en conversación con RPP Noticias, aseguró que no comparte lo dicho por Mulder y resaltó que no considera "corrupto o antiaprista" al JNE.

"No creo que sea ni corrupto ni antiaprista. No creo que merezca esos adjetivos y no lo comparto. El Jurado Nacional de Elecciones en algún momento determinado anuló la elección directiva del APRA, pero en una resolución posterior le facilitó la prueba electoral", señaló del Castillo.

Además, negó que candidatos de su partido no hayan ganado ningún municipio: "Hay muchos compañeros que han ganado en provincia con la estrella y no ha habido impedimento legal para que postulen".

DURAS PALABRAS

Mauricio Mulder, congresista del Partido Aprista Peruano, utilizó su cuenta personal de Twitter para criticar duramente al Jurado Nacional del Elecciones.

"El JNE corrupto antiaprista nos quitó la inscripción de la nueva dirigencia, lo que nos impidió presentar candidaturas en casi todo el país y las pocas que inscribimos nos las anularon casi todas. ¡MALDITO @JNE_Peru ya pagarán!", escribió en su red social.