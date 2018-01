Jorge Del Castillo almorzó con Abel Salinas tras designación a la cartera de Salud

Tras la difusión de un video donde se observa al congresista Jorge del Castillo almorzando con el flamante ministro de Salud, Abel Salinas, y otros apristas, el legislador explicó que la reunión ya estaba agendada desde hace un tiempo.

La reunión se realizó en un restaurante de La Victoria, donde a viva voz, los invitados entonaron el himno del Apra. Minutos después el congresista aprista toma la palabra.

En diálogo con Canal N, Jorge del Castillo manifestó que jamás tuvo injerencia alguna en el nombramiento de los militantes de su partido al gabinete ministerial y, además, recalcó que Salinas no tuvo aprticipación política en el Apra.

"Nadie me ha consultado ningún nombre, no he propuesto a nadie, no he sugerido ningún nombre, ni tengo ninguna participación. Con eso quiero cerrar la leyenda urbana que inventan y si he asistido es por el respeto que les tengo", agregó el legislador.



Jorge del Castillo

La designación de Abel Salinas como titular en la cartera de Salud produjo una confrontación en el partido aprista, pues Mauricio Mulder emplazó a la premier Mercedes Aráoz por hablar con un militante del Apra, pese a pedirle que no lo hiciera.

En consecuencia, el Apra expulsó del partido a los ministros Javier Barreda (de Trabajo) y Abel Salinas. Esta medida fue cuestiona por Del Castillo diciendo que "hasta donde conozco los estatutos del partido, no es función de la Comisión Política expulsar a nadie".