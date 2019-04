Jorge Barata en interrogatorio: “En Provías repartían las obras”

Jorge Barata confirmó la existencia de un ‘Club de la Construcción’ que pagó coimas a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a cambio de obras. Ante el fiscal Germán Juárez, indicó que conocía la existencia de este grupo desde 2001, cuando él llegó al Perú, y que “estos acuerdos colusorios eran compartidos entre 15 o 20 empresas”.



Fuentes de Perú21 en Curitiba precisaron que Barata dijo que este grupo lo conformaban Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvao, Graña y Montero, Obrainsa, entre otras compañías.



Consultado sobre si en 2011 Odebrecht seguía participando en el ‘Club’, Barata respondió que lo hacía, pero cuando había una licitación en Provías. “Había alguien (en Provías) que controlaba de quién era el turno”.

En otro momento, dijo que había “un reconocimiento económico a los funcionarios del MTC que organizaban eso. Había un pago para ellos”. No precisó el porcentaje. Aclaró que él no participó en las reuniones del ‘Club’. Quien lo hizo, en un periodo, fue Renato Ribeiro Bortoletti, ex ejecutivo de Odebrecht.



Juárez explicó que la diligencia fue puntual porque Barata solo ha confirmado las declaraciones de otros colaboradores. Gonzalo del Río, abogado de Graña y Montero, dijo que el testimonio de Barata “no tiene ninguna relevancia”