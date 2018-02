Jorge Barata: Procuradores no participarán en interrogatorio

Para Carlos Kauffmann, abogado de Jorge Barata , ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, las declaraciones del procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, acerca de la reparación civil que Odebrecht deberá pagar al Estado peruano –que asciende a más de S/3,400 millones– perjudica el acuerdo de colaboración entre la Fiscalía y su patrocinado.

Considera, además, que la participación de Ramírez es clave en el interrogatorio de Barata, que se realizará el 27 y 28 de febrero, ante los fiscales peruanos, en Sao Paulo, en Brasil, pues requieren que firme el documento de no incriminación a los colaboradores.

Una fuente de dicha Procuraduría informó a Perú21 que Ramírez no asistirá porque el caso no es de su competencia. Precisó que los fiscales que interrogarán a Barata (José Pérez y Germán Juárez) pertenecen a la Fiscalía de Lavado de Activos. Agregó que a quien le corresponde ir es a la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones.

En mayo pasado, cuando iba a empezar el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, el empresario brasileño puso como condición para declarar que Briones suscriba un compromiso en el cual se decía que la Procuraduría no podía efectuar ninguna acción penal ni civil en contra de él (Odebrecht) y el grupo Odebrecht en el Perú. Briones no aceptó y no entró a la diligencia. Por ello, esta vez, la defensa del Estado prefiere no asistir para evitar interferir en cualquier acuerdo, según supo Perú21.

En declaraciones a La República, Kauffman manifestó que para declarar se requiere el compromiso de que la palabra de Barata no será utilizada en su contra. “Nos vimos sorprendidos por la declaración del procurador y el anuncio de embargar las cuentas de los colaboradores eficaces. El acuerdo de colaboración en Brasil... tiene que ser respetado por otros países”, sostuvo.

Por otro lado, los acuerdos de compromiso de no incriminación para concretar el interrogatorio a Barata ya se hallan en manos de Alonso Peña, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional. Pérez y Juárez deberán firmar el documento y, luego, será retornado a Brasil.

TENGA EN CUENTA



- Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, deberá responder sobre Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.



- El pasado 9 de noviembre, Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre, dijo que “con certeza apoyamos a todos. Toledo, García, Humala y Keiko”.



- El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, exhortó al procurador ad hoc a que explique los cálculos que realizó para fijar una reparación por S/3 mil millones. Mañana llega a Lima el abogado de Barata para coordinar detalles del interrogatorio.