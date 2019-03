Jorge Barata declarará del 22 al 26 de abril en Brasil

Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, debía declarar la próxima semana ante el equipo especial del caso Lava Jato. Sin embargo, fuentes de Perú21 sostienen que este interrogatorio ha sido postergado para la semana del 22 al 26 de abril.

Sin embargo, la declaración del abogado Américo Espinola se mantiene para el 11 de marzo. A través del estudio jurídico de Espinola, Odebrecht pagó US$ 100 mil al ex presidente Alan García por participar en una ponencia.

La cita estaba prevista para el 12, 13, 14 y 15 de marzo en la ciudad de Curitiba, en Brasil. El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, que preside Rafael Vela, y la procuradora ad hoc adjunta, Silvana Carrión , participarán en las diligencias.

Acá algunas de las preguntas que deberá esclarecer Barata:

-¿Quién coordinó con el entorno de García para pagarle por la conferencia que brindó?

-¿Cómo fue el pago a García (por la ponencia)?

-¿Usted le pidió a De Queiroz Grillo que pague al ex presidente, pero no con dinero de la ‘Caja 2’ para que no figure Odebrecht?

-¿Qué tipo de coordinaciones realizó con José Spinola, quien hizo de supuesto contratante, a través su estudio de abogados Spinola Consultoría?

-¿Por qué no utilizó el mecanismo de la ‘Caja 2’ para el pago a García?