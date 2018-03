Jorge Barata: Políticos descartaron versiones del ex ejecutivo brasileño

No tardaron en responder. Los principales políticos, cuyos partidos fueron señalados por Jorge Barata como receptores del dinero de Odebrecht , salieron a negar la versión del ex ejecutivo brasileño.

El primero fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski. “No he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales”, dijo desde Twitter. PPK alegó que fue la Alianza por el Gran Cambio, coalición política que integró para postular en 2006, la que manejó los recursos que ingresaban a la campaña.

La embajadora Susana de la Puente, a quien Barata señaló que entregó US$300 mil, también se pronunció desde Reino Unido. “Si bien no acostumbro a opinar sobre trascendidos (...), desmiento categóricamente esta afirmación”, manifestó en una nota de prensa que citó El Comercio.

El ex mandatario Alan García, por su parte, rechazó la versión de Barata. “Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la ONPE. Otros se venden, yo no”, tuiteó.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró ayer que no recibió dinero ni de Odebrecht, ni del ex ejecutivo. “Barata ha dicho que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de ningún apoyo económico conmigo”, declaró.

El ex presidente de la Confiep Ricardo Briceño retrucó también al empresario, quien dijo que le entregó US$200 mil para aportar a la campaña fujimorista de 2011. “Nunca recibí ningún centavo del señor Barata”, dijo Briceño a Perú21.

La propia Confiep, en un comunicado, descartó haber realizado algún aporte a un partido político.

En tanto, se supo que los ex ministro fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, implicados por Barata (ver infografía), viajaron a EE.UU. el 26 de febrero.