Los efectos de la colaboración eficaz que suscribió la Fiscalía con Odebrecht, hace cuatro años, se pudieron constatar nuevamente ayer, aunque esta vez de una forma contundente e irrefutable.

El mismo Jorge Barata, el exsuperintendente de la empresa, apareció para ratificar públicamente que se financiaron las campañas políticas en Perú a cambio de ganar millonarias obras públicas. Y ninguno de los aludidos salió a refutarlo como sucedió en el pasado.

Barata fue convocado por el Cuarto Juzgado Penal de la Corte Especializada de Justicia para testificar en el juicio del caso Metro de Lima, pero terminó detallando el ilegal despliegue de la constructora para asegurarse proyectos.

El ex hombre fuerte de Odebrecht se conectó vía videoconferencia desde Sao Paulo, Brasil. Vestía en terno azul oscuro, corbata rosada y portaba sus característicos lentes de montura negra.

Se encontraba en una sala del estudio de su abogado Carlos Kauffman, que lo acompañó en el lugar sin participar.

La última vez que el exejecutivo se había dejado ver fue en 2019, cuando asistía a los interrogatorios fiscales que tenían lugar en la ciudad de Curitiba.

El cambio de abogado a último momento que realizó Jorge Cuba, el exviceministro de Comunicaciones acusado de recibir sobornos de Odebrecht, retrasó la audiencia por una hora.

El nuevo letrado, Israel Guzmán Mendoza, quería postergar la diligencia por tres días más hasta empaparse del caso.

Sin embargo, esa maniobra fue rechazada por el tribunal y permitió que el principal delator del caso Lava Jato en Perú tome la palabra.

Todos manchados

Jorge Barata respondía pausadamente cada una de las preguntas formuladas por el fiscal José Domingo Pérez.

El miembro del equipo especial Lava Jato enfocó su cuestionario para que el testigo describiera inicialmente cómo operaba Odebrecht antes de abordar la adjudicación del Metro de Lima.

De esa forma es que Barata contó que el primer paso para ganar proyectos en un gobierno era apoyar al candidato, ya sea que postulara a la Presidencia, el Congreso o alguna alcaldía.

“La finalidad era apoyar a los partidos políticos, para que expresaran sus ideas, y como consecuencia de ello se abrían puertas para tener una relación con el partido político”, sostuvo.

Seguidamente, ante la pregunta del fiscal Pérez, el empresario ratificó que la firma brasileña financió -con dinero del Departamento de Operaciones Estructuradas, el área que manejaba las coimas- las campañas presidenciales de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Keiko Fujimori y de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

“Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Humala, de Keiko Fujimori, del señor Kuczynsky, a la campaña de Alan García, de la no revocatoria de Susana Villarán, esas son las que me acuerdo”, resaltó.

Pérez también le pidió al colaborador que especifique cuánto dinero había desembolsado la compañía, y Barata se animó a dar cifras.

“Como he mencionado, han sido varias campañas (aportadas), varios montos distintos; puedo cometer errores, pero recuerdo de Humala que eran 3 millones (de dólares), Fujimori de un millón (de dólares), la señora Villarán que era 3 millones (de dólares), pero de los otros no me acuerdo”, expresó.

Si bien no mencionó los otros aportes, el exjefe de Odebrecht confirmó de esta forma las versiones que ya había informado en reserva.

Por ejemplo, en 2019 contó que la firma brasileña financió con US$600 mil las actividades proselitistas de Alejandro Toledo en 2011.

Es decir, Toledo recibió ese monto más una coima de US$35 millones por ceder la carretera Interoceánica durante su mandato (2001-2006).

Para este último año, según su relato, también se entregó US$300 mil a la campaña de Kuczynski.

En 2010, para la Alcaldía de Lima, Barata declaró que se entregó US$200 mil para las arcas del PPC que postulaba a Lourdes Flores Nano.

No obstante, al exejecutivo le tocará declarar de ello en los respectivos juicios. Como se recuerda, fue convocado el 10 de octubre para venir a Lima a testificar sobre los aportes a la campaña humalista.

Coimas por el tren

Durante su intervención, Jorge Simoes Barata contó que durante el segundo gobierno de García (2006-2011) se pagaron coimas para adjudicarse la construcción del tren eléctrico.

Especificó que inicialmente la empresa no participó del proceso de licitación porque las condiciones “eran inadmisibles”. De hecho, dijo, ninguna empresa participó del concurso por las mismas razones.

Barata explicó que Proinversión quería que la empresa ganadora se encargara de hacer todo el gasto y que recuperara su inversión con los pasajes que se cobrarían por el servicio de transporte.

Entonces, refirió, recibió la llamada del presidente aprista quien le consultó cuál era el mejor procedimiento para sacar adelante la adjudicación.

Según dijo, la mejor opción era que el Estado cubriera toda la construcción del metro y para ello contratara a una empresa privada.

En ese trance, detalló, se acercó el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, a Carlos Nostre, representante de Odebrecht, para asegurarle que lo favorecería.

Si bien había dudas, ya que Cuba no era un funcionario de la especialidad, Barata le dijo a Nostre que hiciera las coordinaciones hasta que el proceso culminara con la buena pro.

“Como ya había concluido la fase de conquista, ya se debía proceder con los pagos (de coimas), yo informé al departamento de Operaciones Estructuradas para que hiciera las entregas a Nostre y así cumplir con lo que habíamos acordado”, manifestó.

Según la investigación fiscal, Cuba recibió más de US$8 millones en coimas por gestionar no solo la concesión del tramo 1 en favor de Odebrecht, sino también el tramo 2.

Barata indicó que una parte de la coima se entregó en efectivo y otra a través de depósito a una cuenta offshore.

El brasileño aún tiene más juicios en los que debe participar.

Tenga en cuenta

-La declaración pública de Jorge Barata puede ser usada en cualquier otro caso del esquema Lava Jato.

-Además de Barata, hay otros tres exdirectivos de Odebrecht que son colaboradores eficaces: Ricardo Boleira, Renato Bortoletti y Carlos Nostre Junior.

-El Ministerio Público convocará a los cuatro para confirmar en juicios los pagos de coimas. El otro colaborador es la misma constructora.