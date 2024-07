La procuradora Silvana Carrión explicó el nuevo escenario del caso Lava Jato tras la revocatoria de los beneficios que tenía el exejecutivo de Odebrecht Jorge Barata.

¿Cómo afecta a la Procuraduría la revocatoria de colaboración eficaz?

El Poder Judicial no ha revocado el acuerdo (de colaboración eficaz) ni la sentencia. Lo que se ha revocado es el beneficio que tenía Jorge Barata de no tener una pena condenatoria. Lo que toca ahora es que el Ministerio Público (MP) lo acuse en aquellos casos por los cuales obtuvo este beneficio, y que le pida una pena privativa de libertad en los proyectos que forman parte del acuerdo: la Vía Evitamiento Cusco, el caso Metro de Lima, el proyecto Carretera Interoceánica tramos 2 y 3, y la Vía Expresa Costa Verde - Callao. En cuanto a estos proyectos, las personas naturales ya pagaron la reparación civil. Pero la Procuraduría tiene expedito el derecho para poder ejercer cualquier acción civil respecto a Barata en aquellos otros proyectos que no han concluido en un acuerdo de colaboración.

¿Cuánto pagó Barata por la reparación civil en los casos ya conocidos?

Las personas naturales en esta colaboración eficaz son cuatro. Jorge Barata y tres funcionarios más de Odebrecht han pagado S/80 millones como reparación civil por esos cuatro proyectos.

¿Cuáles son los otros proyectos en los que Barata podría pagar una reparación civil?

El caso Interoceánica Norte, el caso Gasoducto, el caso Olmos, el caso Huachipas, el caso Loreto.

¿Barata tiene propiedades en Perú?

Estamos haciendo el chequeo y la verificación actualizada de los bienes que puede tener Barata. En caso de que hubiese transferido bienes, porque así procede con muchos de los investigados en el caso Lava Jato, la Procuraduría tiene expedito el derecho de pedir la nulidad de esas transferencias.

PJ revoca acuerdo de colaboración eficaz con Barata.

¿Barata va a llegar al Perú? Se presumió que podría ser extraditado.

Las normas internacionales de los tratados con Brasil no habilitan la extradición con ningún ciudadano brasileño. Sin embargo, hay otros instrumentos internacionales como el invocar un principio de reciprocidad a través del cual podríamos llegar a una extradición (…) Lo cierto es que Barata está incluido en otras investigaciones porque ya no tiene calidad de colaborador eficaz. Entonces, lo que sí procede es que el Ministerio Público pida que se le capture y tendrá que surgir una captura a nivel internacional.