El fiscal José Domingo Pérez sustentó ayer su pedido de prisión preventiva de 36 meses para el exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon, con evidencias que hasta hoy se desconocían.

Si bien el exfuncionario se ha intentado desmarcar de Odebrecht y de Jorge Barata, exdirectivo que dijo haber abonado US$300 mil a la campaña de reelección de Simon en 2006, Pérez mostró documentación incautada en la intervención a su vivienda del 24 de febrero que corroborarían cercanía.

“En un folder manila decía en su carátula lista de invitados e invitadas al matrimonio’ que contenía información de diferentes personas y contactos; uno de ellos era Jorge Barata y señora”, detalló.

El mismo Simon, cuando ya se estaba detenido, dijo que las invitaciones eran para la boda de su hijo Jair Simon Valcárcel en 2011.

“En aquella época su empresa (Odebrecht) era parte del proyecto Olmos. Yo desconocía sus actividades”, manifestó el exgobernador, según refirió Pérez.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, hay un vínculo más que sospechoso con Barata. “En los años en los cuales la empresa Odebrecht pagaba sobornos, entregaba dinero a cambio de comprar voluntades, Barata era invitado al matrimonio del hijo de Yehude Simon”.

Otro de los elementos que mostró el Ministerio Público fueron chats entre Simon y el otro imputado, Pablo Salazar, en los que, de acuerdo a Pérez, el ex primer ministro sugería “endosar el dinero de los aportes en una persona fallecida”, en alusión a Luis Málaga Cocchela, a quien Barata también señaló de haberle entregado abonos. “Querían que te culpara y yo dije que desconocía lo dicho por Barata y que solo tú podías responder. Me preocupaba que no hables (...) creo que guardar silencio te perjudica”, escribió Simon.

El fiscal estimó que la pena que le corresponde es de 28 años con cuatro meses por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso Olmos.

SABIAS QUÉ

-Según la Fiscalía, Pablo Salazar fue el real recaudador de aportes, y no el que figura en la ONPE, para la campaña de Yehude Simon con el Partido Humanista.

-Salazar reconoció haber recibido de Jorge Barata entre US$90 mil y US$100 mil para financiar las actividades proselitistas y que de eso sabía el exgobernador.

-Sin embargo, pese a esa confesión, el fiscal Pérez aclaró que Salazar no es colaborador eficaz.

-Los hijos de Simon cuestionaron a Pérez y señalaron que “hay muchos vacíos” en su sustentación.