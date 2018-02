Jorge Barata: Fiscalía garantiza declaración de ex directivo de Odebrecht en Brasil

Solo queda esperar a que llegue el día del interrogatorio. La Fiscalía ha dado por superado el impasse generado con Jorge Barata , ex directivo de Odebrecht en Perú, luego de que la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato fijara en más de S/3 mil millones el monto de reparación civil que debería pagar la firma brasileña por el pago de sobornos a funcionarios peruanos.

Así lo confirmaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público. ¿Pero qué había ocasionado el desencuentro entre las partes?

La defensa de Barata, a través de una comunicación, había solicitado la participación del procurador ad hoc Jorge Ramírez en el encuentro a fin de que firme el mismo acuerdo de no incriminación al que se comprometieron los fiscales. La preocupación era que por las declaraciones que brindará el 27 y 28 de febrero se le abra algún proceso en su contra en nuestro país.

Sin embargo, el pasado 2 de febrero, a través de un oficio al que accedió este diario, el fiscal coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela, explicó al abogado de Barata que su despacho honrará el pacto cerrado con Marcelo Odebrecht, en el que se acordó no procesar al ex CEO de la firma, ni a la propia constructora ni a otros ex ejecutivos.

Respecto a la reparación civil, Vela aclaró que el procurador Ramírez “no se encuentra legitimado” para intervenir en las indagaciones que siguen los fiscales José Pérez y Germán Juárez, quienes interrogarán a Barata a fines de mes.

En ese sentido, indicó que solo la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, es la competente para pronunciarse en este caso. Y para descartar cualquier imprevisto con Briones, aseguró que la funcionaria apoya los acuerdos de inmunidad a los que llegan la Fiscalía y Odebrecht.

“Le ha quedado claro (al abogado) con el documento que el procurador ad hoc no podrá hacer uso de ninguna prueba obtenida en Brasil sin previa autorización de las autoridades brasileñas”, expresaron las fuentes. Esta semana, de manera oficial, la Fiscalía brasileña debe confirmar la fecha del interrogatorio a Barata.

TENGA EN CUENTA



- Dos fiscales interrogarán el 27 y 28 de febrero a Jorge Barata: Germán Juárez tomará declaraciones sobre el caso de Ollanta Humala, mientras que José Pérez lo hará por caso de Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski.



- El pasado 9 de noviembre, Marcelo Odebrecht declaró ante el fiscal Pérez que solo Barata podía confirmar a qué funcionarios y políticos peruanos pudo pagar sobornos su empresa.



- Barata también negocia acogerse a la colaboración eficaz para buscar beneficios penales.