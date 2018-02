ACTUALIZACIÓN (5:50 a.m.)

Desde las 5:50 a.m. (hora peruana), el Ministerio Público de Sao Paulo estuvo rodeado de periodistas, sobre todo peruanos. ​Hoy, el ex ejecutivo de Odebrecht, Jorge Barata, debe responder sobre los presuntos aportes a Keiko Fujimori. En poco más de una hora se iniciará el segundo interrogatorio a Barata, y la prensa está atenta a la llegada de fiscales y abogados. La diligencia estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

ACTUALIZACIÓN (06:29 a.m.)

Jorge Barata llegó al Ministerio Público de Sao Paulo en un auto negro con lunas polarizadas. Posteriormente, arribó el fiscal Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato.

ACTUALIZACIÓN (07:04 a.m.)

​Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ya se encuentra en la sede del Ministerio Público. No brindó declaraciones. Tres letrados brasileños también defienden a la ex candidata presidencial.

ACTUALIZACIÓN (07:19 a.m.)

​Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, y José Pérez, quien investiga a Keiko, ya están en el Ministerio Público.



ACTUALIZACIÓN (7:20)

En estos momentos empezó el interrogatorio a Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú. Decenas de periodistas aguardan en el Ministerio Público de Sao Paulo. Se espera que se pronuncie sobre los presuntos aportes a Keiko Fujimori. El interrogatorio será en portugués a pedido de los abogados de la ex candidata presidencial.

ACTUALIZACIÓN (9:09)

En medio de gran expectativa sigue el interrogatorio a Jorge Barata. El ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú lleva más de hora y media declarando sobre los presuntos aportes a la campaña de Fuerza Popular. El hecho de que la diligencia se realice en portugués retrasaría el proceso, comentaron fuentes fiscales a este diario.

NOTA ORIGINAL

Jorge Barata solo necesitó 1 hora y 35 minutos para corroborar las declaraciones de Marcelo Odebrecht , ex CEO de la constructora, quien, el 9 de noviembre pasado, manifestó que ordenó el desembolso de US$3 millones para el ex presidente Ollanta Humala para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista de 2011. La entrega fue a pedido del Partido de los Trabajadores, que lideraba Lula da Silva.

Desde el Ministerio Público Federal de Sao Paulo, Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, manifestó ayer ante el fiscal Germán Juárez, quien investiga a Humala, que “la entrega” de aportes no solo fue para el Partido Nacionalista Peruano sino también “para otros partidos políticos”. La jornada de este miércoles comenzó a las 5:50 a.m. (hora peruana), con la llegada de los abogados, el fiscal y los periodistas, sobre todo peruanos al Ministerio Público de Sao Paulo.

Al culminar la diligencia, Juárez sostuvo que Barata corroboró lo dicho por Odebrecht con “algunas precisiones y aclaraciones que no existieron en su anterior declaración”.

Por ejemplo, indicó que Barata confirmó que entregó en efectivo un millón a Valdemir Garreta, publicista brasileño, quien sería el encargado de la campaña del Partido Nacionalista, y US$2 millones más a Nadine Heredia.

El dinero para la campaña de Humala salió de la ‘Caja 2’ (coimas), perteneciente a la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Sobre la entrega del dinero, Barata dijo –según indicó una fuente a Perú21– que fue entregado en Lima por ‘doleiros’ a quienes no identificó. La operación de pagos a Garreta en Brasil y a Nadine Heredia en Perú fue organizada por Hilberto Silva, el jefe del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Según la misma fuente, la entrega del efectivo a Heredia fue en varias armadas, “cuatro o cinco”, y se hizo en el departamento de Miraflores (Avenida Armendáriz). En ese punto, ratificó lo que él mismo ya había adelantado al Ministerio Público en febrero del año pasado.

Al ser consultado Barata sobre si Humala y Heredia sabían que el aporte del dinero provenía de origen ilícito, dijo que ni él ni ellos lo sabían.

“Vamos en la línea correcta de la investigación. La declaración de Barata va sumando (a la pesquisa) porque no es la única prueba que tiene el Ministerio Público”, dijo Juárez a la prensa.

Humala y su esposa cumplen 18 meses de prisión mientras se les investiga por los presuntos aportes irregulares del Partido Nacionalista.

DILIGENCIA A DE MOURA

La segunda diligencia del día de ayer también estuvo a cargo del fiscal Juárez, quien interrogó a Marco de Moura, ex representante de Camargo Correa en el Perú, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de Humala en 2006 y 2011.

El ex directivo de Camargo Correa fue pareja de Rocío Calderón, amiga de la ex primera dama Nadine Heredia. Por esta vinculación, ella forma parte de las pesquisas contra la ex pareja presidencial.

El fiscal Juárez agregó que hay una diligencia pendiente a Valfredo de Assis Ribeiro, gerente general de OAS en Perú.

Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, también se mostró satisfecho. Señaló que la declaración de Barata ha sido de gran aporte a las pesquisas.

“El señor Barata ha declarado de forma exhaustiva, rigurosa, ha brindado detalles, ha dado precisiones, así que estamos absolutamente satisfechos”, añadió.

ABOGADO DE BARATA

Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, indicó que su patrocinado ha respondido las preguntas con total “seguridad, sinceridad y veracidad”.

Agregó que la constructora brasileña entregará documentos a la Fiscalía que corroboren lo declarado por Jorge Barata “cuando lo soliciten”. “Si lo solicita la Fiscalía, los documentos serán entregados, respondiendo al espíritu que tenemos de colaboración”, especificó.

BARATA SOBRE KEIKO

La diligencia de esta mañana estará a cargo del fiscal José Pérez, quien investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lavado de activos.

El interrogatorio a Barata se realizará también en el Ministerio Público Federal de Sao Paulo.

En la diligencia se espera que él confirme o desmienta la siguiente aseveración de Odebrecht respecto al presunto aporte a Fujimori: “Cuando digo, creo, tengo casi la seguridad de que le dimos alguna contribución a Keiko (Fujimori) en su campaña y al partido”.

Durante el interrogatorio, Barata también podría hablar sobre PPK y Alan García y sus vínculos con la constructora Odebrecht, a pesar de que los interrogatorios son puntualmente por las pesquisas a Humala y Fujimori.

HÉCTOR BECERRIL: “OJALÁ SALGA EL NOMBRE DE PPK”

En Fuerza Popular (FP) están tranquilos con lo que pueda decir el ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, aseguró el congresista fujimorista Héctor Becerril a la prensa local.

“Estamos seguros de que respecto a Keiko (Fujimori) no hay nada nuevo que decir, ella nunca ha recibido ni un solo sol de estas empresas corruptas. Pero sí estamos expectantes respecto a que ojalá salga el nombre del presidente Pedro Pablo Kuczynski y los fiscales ahonden”, agregó.

Recordó que cuando fue el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, al principio se dijo que no se iban a realizar consultas sobre PPK, pero debido a las denuncias, los fiscales le preguntaron.

TENGA EN CUENTA

* Wilfredo Pedraza, abogado del ex presidente Ollanta Humala, dijo vía Twitter que lo dicho por el ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, no aportó nada nuevo.

* “La declaración de Barata ante el fiscal Juárez sobre el ex presidente Humala y su esposa no trajo novedad. Solo su dicho sobre un supuesto aporte para la campaña 2011 que siempre se negó. No hay imputaciones por obras, adendas o contratos en gobierno”, escribió.