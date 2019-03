Jorge Barata debe aclarar sobre ponencia de Alan García y aportes a Ollanta Humala

En los próximos días, el testimonio de Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en el Perú, complicaría más a los principales líderes políticos del país vinculados a investigaciones por este caso. Barata deberá corroborar y complementar las declaraciones que brindaron los colaboradores brasileños ante el equipo Lava Jato y que implican a los ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, así como a otros personajes políticos.

La cita será este 12, 13, 14 y 15 de marzo en la ciudad de Curitiba, en Brasil. El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, que preside Rafael Vela, y la procuradora ad hoc adjunta, Silvana Carrión , participarán en las diligencias.

La agenda ya está lista. Perú21 pudo conocer los principales temas que deberá responder Barata. La ejecución de las cuestionadas obras Línea 1 del Metro de Lima, Interoceánica Sur y los aportes de campaña para Humala también deberán ser esclarecidos.

En las manos de Barata.

CONTRATO DE GARCÍA



Algunas de las interrogantes que deberá responder Barata serán sobre la conferencia que García dio en 2012 en el local de la Federación de Industriales de Sao Paulo.

En un primer momento, la defensa del ex presidente señalaba que la constructora brasileña no había intervenido en la organización; sin embargo, algunos meses después, arrinconados por la declaración que brindó Marcos de Queiroz Grillo, de la División de Operaciones Estructuradas (caja de sobornos) de Odebrecht, tuvieron que aceptar que con Barata se gestionó la compra de pasajes y el pago de US$100,000 por la ponencia.

Acá algunas de las preguntas que deberá esclarecer Barata:

-¿Quién coordinó con el entorno de García para pagarle por la conferencia que brindó?

-¿Cómo fue el pago a García (por la ponencia)?

-¿Usted le pidió a De Queiroz Grillo que pague al ex presidente, pero no con dinero de la ‘Caja 2’ para que no figure Odebrecht?

-¿Qué tipo de coordinaciones realizó con José Spinola, quien hizo de supuesto contratante, a través su estudio de abogados Spinola Consultoría?

-¿Por qué no utilizó el mecanismo de la ‘Caja 2’ para el pago a García?

COIMA DE LA INTEROCEÁNICA



Las autoridades peruanas también buscarán más detalles sobre la declaración que dio Sergio Nogueira, ex secretario general del Consorcio Interoceánica (Conirsa), quien reveló que Odebrecht pagó US$45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur, durante los gobiernos de Toledo y García. Además, Nogueira indicó que las empresas peruanas consorciadas de Odebrecht sabían de los pagos ilícitos y los camuflaron dentro de la partida presupuestal “riesgos adicionales” por la construcción de la Interoceánica Sur.

Barata debe precisar ante los fiscales peruanos quiénes fueron los beneficiarios de los US$45 millones de coimas que se dieron por esa obra. Hasta ahora, solo se sabe del destino de US$23 millones.

METRO DE LIMA



En la agenda del equipo Lava Jato también figura la obra del Metro de Lima. El 4 de octubre de 2018, Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht, respondió ante el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga los presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima.

En aquella ocasión, reveló que por ese proyecto la constructora brasileña pagó sobornos por US$24’386,000 que en las planillas de la empresa se consignaron bajo el rubro de “riesgos adicionales”. En este caso, Barata también debe indicar quiénes fueron los que recibieron la coima. Hasta ahora solo se sabe el destino de US$10 millones.

HUMALA Y LOS APORTES

El ex mandamás de Odebrecht en el Perú también debe responder sobre el aporte que la constructora entregó al ex presidente Humala para su campaña.

Raymundo Trindade Serra, ex gerente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, confirmó los aportes y dio detalles. Ante el fiscal Germán Juárez, Trindade Serra aseguró que acompañó a Barata hasta el departamento de Humala para entregarle el dinero pactado.

En el acuerdo de colaboración que se firmó entre la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht, cada parte asumió compromisos a cambio de conocer qué funcionarios recibieron dinero ilícito. El equipo Lava Jato investiga coimas en cuatro proyectos: Vía de Evitamiento de Cusco, Costa Verde tramo Callao, IIRSA Sur y la Línea 1 del Metro de Lima.