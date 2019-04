"Jorge Barata confirmó pagos al árbitro Horacio Cánepa", dijo Humberto Abanto

Humberto Abanto, abogado investigado por, presuntamente, recibir dinero de Odebrecht, comentó a fuentes de Perú21 en Curitiba, que Jorge Barata solo confirmó pagos al árbitro Horacio Cánepa, uno de los ex árbitros de la Cámara de Comercio de Lima que viene siendo investigado por la fiscalía por presuntamente concertar junto a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para favorecer a Odebrecht.

"Ese árbitro no tenía ninguna orden de Odebrecht para entregar dinero a otros árbitros y si alguna vez lo hizo fue por iniciativa propia y Odebrecht no tiene más registro que esas entregas de dinero a ese árbitro, los demás árbitros no hemos tenido ninguna relación con estas cosas", manifestó Abanto.

Asimismo, el letrado se mostró conforme con las declaraciones de Jorge Barata. "Debo expresar mi satisfacción de que estas cosas vayan quedando claras, sobretodo cuando se juega muy fácilmente con el honor de una persona".

Cuando Abanto fue consultado por los 19 árbitros implicados, respondió que "Barata señaló expresamente que lo único que existe en los registros del sector de operaciones estructuradas, lo único que conoce era la relación con el árbitro que ustedes han señalado y que no hay ningún registro de algún otro árbitro". Abanto, agregó que el sector de operaciones estructuradas entregará toda la información a los fiscales para la investigación.