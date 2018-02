A fin de mes, los fiscales peruanos interrogarán a Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht y hombre clave en la trama de sobornos de la constructora brasileña. Su abogado Carlos Kauffmann aseguró que el ex ejecutivo "responderá de todo", "no callará nada" sobre los principales políticos de nuestro país, implicados en este caso.

" Él dirá toda la verdad. Hablará lo que realmente ocurrió, nada más, nada menos. No respondemos por los efectos de sus declaraciones, sino por su verdad. Y eso es lo que quiere el señor Jorge Barata", puntualizó al diario La República.

"Jorge Barata responderá de todo. No puedo precisar nada de manera específica, porque eso es parte del sigilo, pero no callará nada".

Una y otra vez, el abogado aseguró que Barata contestará todas las preguntas de la Fiscalía peruana y entregará las pruebas que le sean requeridas. "Todo lo que se quiera preguntar, será aclarado", insistió.

"Él responderá a todas las preguntas que sean hechas. En un ámbito de colaboración, él no tendrá reserva alguna. Su objetivo es aclarar todos los puntos consultados".

Cuando se le preguntó si Barata aclarará si hubo aportes a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, indicó que no puede responder de manera directa, pero el ex directivo de Odebrecht si lo hará.

" En todos los casos. Lo que se pregunte será respondido. Si obra prueba de un hecho y la prueba es solicitada por la Fiscalía, será entregada", exclamó respecto al ex presidente Alan García.

Posición sobre la Procuraduría

En la entrevista, Kauffmann reiteró sus críticas al papel que consideran está cumpliendo el procurador Jorge Ramírez en este proceso luego que planteara una reparación civil superior a los 3 mil millones de soles.

"Para declarar se requiere el compromiso de que su declaración no será utilizada en su contra. Eso es por el acuerdo de colaboración con Brasil. Entonces, nos vimos sorprendidos por la declaración del procurador y el anuncio de embargar las cuentas de los colaboradores eficaces. El acuerdo de colaboración en Brasil incluye la parte penal, la multa y la indemnización. Eso tiene que ser respetado por otros países", aseveró.

Añadió que la Procuraduría se ha mostrado en contra de que Barata esclarezca todo. " Nosotros necesitamos que la Procuraduría participe para saber qué pasó en el Perú. Ningún empresario o empresa practica actos de corrupción porque quiere. Entra en un sistema, obligado. Eso no solo es en Perú", advirtió.

El abogado adelantó que llegará este viernes a Lima para confirmar con la Fiscalía peruana los detalles de la colaboración de Barata.

"Prácticamente está decidido (que declare). Barata tiene toda la intención de colaborar con las autoridades peruanas. Con la Fiscalía se logró que él dejara de ser investigado y ya es tratado como un futuro colaborador. Pero nosotros tenemos un gran problema (con la Procuraduría)", aseveró.