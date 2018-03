Jorge Barata aseguró que entregó aportes a seis partidos políticos

Por: Fabiola Valle, enviada especial.



Las declaraciones que brindó Jorge Barata ante los fiscales peruanos en Sao Paulo han remecido la esfera política en nuestro país. El ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú confirmó que la constructora brasileña aportó a las campañas presidenciales de Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori.

A diferencia de la diligencia del martes, en la que el empresario habló sobre Humala, la de ayer se realizó en portugués a pedido de la defensa de Fujimori, que era integrada por tres abogados brasileños que no dominaban el español. Solo una abogada era peruana.

Una fuente que estuvo presente en el interrogatorio indicó que Barata precisó que, en 2011, Odebrecht aportó US$1’200,000 a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular. La entrega se hizo, en dos armadas de US$500 mil, a Jaime Yoshiyama, entonces secretario general de Fuerza 2011, y US$200 mil para Augusto Bedoya Cámere, ex ministro de Transportes del régimen de Fujimori.

Consultado sobre qué significaba la frase ‘aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’, anotación que se encontró en la memoria del celular incautado a Marcelo Odebrecht durante su detención en junio de 2015, Barata explicó que se refería al segundo aporte que se entregó a Yoshiyama (por US$500 mil).

Recordó que Odebrecht le sugirió que si tenía temor de que haya alguna represalia, que “apoye más” a Fujimori.

El ex ejecutivo de Odebrecht estaba incómodo ante el pedido de apoyar al ex presidente Ollanta Humala porque consideraba que Fujimori iba a ganar las elecciones de 2011.

“Pensé que el aporte (a Humala) sería absurdo porque pensaba que ganaría Keiko”, habría señalado. En esta parte del interrogatorio, Barata reafirmó que entregó US$3 millones a la campaña humalista: US$2 millones a través de la ex primera dama Nadine Heredia y US$1 millón al publicista Valdemir Garreta.

Una de las declaraciones que llamó la atención a los fiscales es que Barata dijo que sí conoció a Keiko Fujimori. Dijo que fue en 1998, cuando él llegó a vivir al Perú y ella era primera dama. Incluso, reveló que aportó unos US$10 mil para su fundación Por los Niños del Perú.

Para Barata, Fujimori sí sabría de la entrega del millón doscientos mil dólares debido a la cercanía que ella tenía con Yoshiyama. En todo momento, el empresario estuvo amable, tranquilo y cooperador, según nuestra fuente.

Al culminar la diligencia, realizada en la Fiscalía de Sao Paulo, Giuliana Lazo, abogada de Fujimori, negó que Jorge Barata haya dicho que conocía a su patrocinada y que le haya entregado dinero. Sin embargo, reconoció que sí mencionó a Yoshiyama y a Bedoya, pero que no tenía cómo corroborar dichas entregas.

“Estamos muy satisfechos, Jorge Barata ha sido muy claro y repetitivo en afirmar que nunca entregó dinero a la Keiko Fujimori, que jamás habló con ella sobre la entrega o el pedido de algún aporte”, refirió. Esta versión, sin embargo, fue desmentida por nuestras fuentes.

LA ENTREGA A PPK



Aunque la audiencia de ayer fue específicamente por la pesquisa a Keiko Fujimori, Barata reveló que entregó a Susana de la Puente, actual embajadora del Perú en Reino Unido, US$300 mil para la campaña del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2011.

La fuente dijo que Barata manifestó que Kuczynski también sabría de este desembolso debido a la cercanía que tiene con De la Puente.

EL APRA TAMBIÉN



Según Barata, también hubo un aporte de US$200 mil para la campaña electoral de Alan García, en 2006. El dinero –contó– fue entregado a través del ex ministro aprista Luis Alva Castro.

Barata también explicó que la sigla ‘AG’ hallada en la anotación de Odebrecht se refiere a Alan García. La frase “Anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG”, es en alusión a la empresa Kuntur TG que se adjudicó la operación del Gasoducto Sur Peruano.

El ex directivo también reveló que, en 2011, la firma le entregó US$600 mil al ex mandatario Alejandro Toledo para financiar su campaña presidencial. Detalló que el dinero fue entregado a Avi Dan On, ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno durante esa gestión (2001-2006). La fuente añadió que debido a que Toledo era favorito, Odebrecht decidió hacer la entrega en Lima.

Finalmente, confirmó que se apoyó a la campaña del No de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aunque no precisó montos.

TENGA EN CUENTA



- Carlos Kauffman, abogado de Barata, manifestó que su patrocinado “respondió con detalles todo lo que le preguntaron” los fiscales peruanos.



- Barata también implicó a Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep. Sostuvo que, en una reunión, Briceño solicitó US$200 mil para la campaña fujimorista.



- El interrogatorio fijado para el 6 de marzo al ex OAS Valfredo de Asis se postergó.