Barata declaró que Alva Castro pidió el aporte como intermediario de Alan García

Ayer llovió en Curitiba, pero el aguacero mojó a distintos políticos en Lima. Jorge Barata , el exjefe de Odebrecht en el Perú, declaró ante el equipo especial de la Fiscalía a cargo del caso Lava Jato ; y en el primer día del interrogatorio no se guardó nada.

La diligencia comenzó a las 8 de la mañana. Una hora antes, los fiscales peruanos Rafael Vela y José Domingo Pérez llegaron a la sede de la procuraduría brasileña de Paraná, en un auto de lunas polarizadas. También se presentaron en el lugar los abogados apristas Erasmo Reyna, Aurelio Pastor y José Pimentel; todos querían estar presentes en el interrogatorio.

La sala se completó con los procuradores ad hoc Miguel Ramírez y Silvana Carrión; el fiscal brasileño, Orlando Martello; y el hombre clave Jorge Henrique Simoes Barata.

Una vez iniciado el procedimiento, Barata ratificó que la constructora brasileña Odebrecht participó en el financiamiento de las campañas electorales de Alejandro Toledo (Perú Posible), Alan García (Apra), Ollanta Humala (Partido Nacionalista) y Pedro Pablo Kuczynski (PpK).

Y dijo que también lo hizo en la campaña municipal y presidencial de Lourdes Flores Nano (PPC) y en el proceso de revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán .

ALVA, EL INTERMEDIARIO

La diligencia duró cerca de cinco horas. Barata respondía sobre los aportes al Partido Aprista en 2006, pero para contextualizar su respuesta, reveló que también entregó dinero, proveniente de la caja de sobornos de Odebrecht, a las otras organizaciones políticas.

Barata dijo que entendía que todos los candidatos sabían que el dinero llegaba de Odebrecht, pero que en algunos casos no sabían cómo se tramitaba el aporte. En el caso del Apra, Barata recordó que el exministro Luis Alva Castro se presentó como “intermediario” del expresidente García al solicitar el financiamiento.

Y afirmó que acreditará que Odebrecht le entregó US$200 mil en efectivo de su caja de sobornos y lo registró con el código ‘Laque’.

Precisó, además, que una parte del dinero se entregó en un local de campaña del Partido Aprista, ubicado en la avenida Arequipa, en la ciudad de Lima. Las otras entregas se produjeron –dijo– en el departamento de Alva Castro.

Cuando se refirió a Villarán y a Humala, el exmandamás de Odebrecht en el Perú aportó más detalles. Recordó que la exalcaldesa lo llamó para indicarle que el pedido de José Miguel Castro (exgerente de la comuna) era correcto y que era para ella.

En Lima, el abogado de Villarán sostuvo que “no veo que haya nuevas pruebas” contra la exalcaldesa; “pero si las hay, no debería variar la condición de Villarán, ella ha cumplido con las restricciones en su contra”.

En cuanto a Humala, Barata dijo que este agradeció el aporte de US$3 millones para su campaña de 2011 en una cena que se realizó en Sao Paulo.

Concluida la primera parte de los interrogatorios, el abogado aprista Erasmo Reyna quiso legitimar el aporte recibido por Alva Castro. Dijo que “ni siquiera él (Barata) sabía que los recursos de la Caja 2 eran ilícitos”. Y alegó que García no solicitó ningún dinero ni mucho menos agradeció el aporte.

Por la tarde, el fiscal José Domingo Pérez preguntó sobre la Línea 1 del Metro de Lima , obra ejecutada durante el segundo gobierno aprista.

Barata ratificó lo que el exfuncionario de Odebrecht Carlos Nostre había declarado: Jorge Cuba fue receptor de una parte de la coima para ganar la ansiada licitación.

El testigo no pudo entrar en detalles sobre las otras personas que recibieron las coimas, el fiscal Pérez advirtió que no se formularían preguntas sobre investigados que no tuvieran a sus abogados presentes en el interrogatorio.

En las próximas jornadas, Barata deberá aclarar el destino de más de 14 millones de dólares en coimas de los 24 entregados por la obra Metro de Lima. La cifra fue revelada por el exdirector de contratos de Odebrecht, Antonio Carlos Nostre, en un interrogatorio anterior.

Se espera que hoy los abogados de Miguel Atala y Luis Nava se acrediten para participar en la diligencia.

“Jorge Barata ha respondido sobre pagos en efectivo que realizó por la obra Metro de Lima. Estos pagos están respaldados en documentación que Barata se ha comprometido a entregar dentro del convenio de colaboración eficaz. Son cuatro mil folios en donde se describe la ruta del dinero”, señaló Rafael Vela en una breve conferencia de prensa.

MÁS QUE CONSORCIADAS

Barata también sostuvo que la empresa consorciada Graña y Montero tuvo conocimiento del pago de sobornos entregados por la Línea 1 del Metro de Lima y que aportó para la coima con una suma que bordea los cinco millones de dólares. A través de un comunicado, la empresa Graña y Montero sostuvo que la actual administración no cuenta con información financiera que pueda corroborar o negar ese testimonio.

Concluida la diligencia en Curitiba, el abogado de la empresa, Gonzalo del Río, dijo que no daría declaraciones sobre “una delación que tiene que ser reservada”.

La hipótesis fiscal es que el 45% de los 24 millones de dólares pagados como sobornos por el Metro de Lima se justificó con contratos ficticios y pago a intermediarios.

Al culminar la diligencia, el jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que Barata fue riguroso en las respuestas que proporcionó a los fiscales peruanos.

“Estamos satisfechos con las respuestas que ha brindado el testigo; con la información ha corroborado la tesis fiscal plenamente, y sobre esa base continuaremos con el desarrollo de nuestras diligencias”, sostuvo.

En otro momento, Vela aclaró que “Barata no ha limpiado a Alan García”, como sostuvo ayer la bancada aprista en una conferencia.

TAMBIÉN OAS

Debido a la falta de un documento que debió ser enviado desde Brasilia sobre su delación premiada, se suspendió por segunda vez el interrogatorio al expresidente de OAS, Leo Pinheiro. Hoy, Pinheiro deberá responder, al promediar las 7 de la mañana (hora peruana), sobre los presuntos aportes irregulares a la campaña por el No a la revocatoria y reelección de Villarán. Y los presuntos sobornos para adjudicarse la Línea Amarilla .

DATOS

- Jorge Barata deberá responder hoy ante el fiscal José Pérez, del equipo Lava Jato, sobre los presuntos sobornos que recibieron funcionarios y políticos por el tren eléctrico y la vía Interoceánica, tramos II y III.

- El 25 de abril es el turno del fiscal Germán Juárez, del equipo Lava Jato, quien interrogará al exejecutivo de Odebrecht en el Perú sobre la Vía de Evitamiento de Cusco, el ‘Club de la Construcción’ y los casos de arbitrajes.