Jorge Alva Hurtado: "Este es el mismo gobierno, pero con estilo diferente"

Jorge Alva Hurtado, al igual que el ministro de Vivienda, Javier Piqué , fue profesor del actual presidente de la República, Martín Vizcarra , en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Son tan cercanos que le propuso dirigir un ministerio, pero rechazó la propuesta porque se comprometió a ser rector de esta misma universidad hasta 2020. En esta entrevista, describe quién es Vizcarra.

¿Conversó con el presidente sobre los motivos por los que designó a César Villanueva como primer ministro, a pesar de que él fue el principal promotor de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK)?

No he conversado con el presidente sobre ese tema, pero sí tengo mi interpretación del asunto. El primer ministro César Villanueva es un hombre que tiene experiencia política, ha sido gobernador regional de San Martín, ha tenido cercanía con el señor presidente en tanto y en cuanto ambos fueron gobernadores. En tercer lugar, sí, efectivamente César Villanueva ha tenido una posición clara sobre la vacancia, pero ha sido transparente, no ha tenido un doble lenguaje. Todas sus actitudes fueron públicas.

¿La decisión de nombrar a César Villanueva, en esa coyuntura, le pareció adecuada?

Es difícil dar opinión porque no tengo mayor elemento de juicio, pero creo que todos tenemos que ponernos la camiseta del Perú. El presidente de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), Roque Benavides, dijo hace algunos días que nosotros tenemos que empujar el coche en una misma dirección. Puede haber diferencias, pero no podemos ser enemigos. Tenemos que avanzar y apoyar el desarrollo del país, sobre todo los que creemos que la honestidad, la anticorrupción, la ética debe primar antes que los negocios.

El nombramiento de Villanueva hizo especular a un sector de la población sobre que Vizcarra tenía un pacto con el fujimorismo. ¿Qué tan cierto es esto?

Yo tengo el principio de creer en lo que las personas dicen. El presidente Vizcarra ha negado eso muchas veces, al igual que el premier. Además, Villanueva no es fujimorista, entonces, ¿cómo puede haber ese vínculo? Cuando el presidente me invitó para ofrecerme una cartera, estaba él solo, a posteriori, ya estuvo con el señor primer ministro. No conozco a Villanueva, no tengo el gusto. Solo lo vi en el saludo palaciego de asunción de mando. Me dio un fuerte abrazo, conocía de mí y sobre todo de mi hija, que es directora general de presupuesto público.

Pero usted, que es cercano al presidente, ¿no ve una relación más fluida con Fuerza Popular (FP) que con otras bancadas?

Yo no lo podría asegurar. Creo que el presidente Vizcarra quiere dialogar con todos los sectores de la política, por eso va a iniciar una ronda de diálogos.

Hubo varios gestos de Vizcarra, ya siendo presidente, en los que parece intentar desmarcarse de la gestión anterior, de PPK. ¿Esa es la intención del mandatario?

No, yo creo que el presidente no necesita desmarcarse de nadie; él tiene un estilo de acción y de actuación y está cumpliendo lo que promete. El señor presidente ha estado en el norte, el sur, el centro. Ha puesto énfasis en la descentralización. Eso lo tiene muy marcado y eso no es para desmarcarse de nadie, es su sello personal. Él es provinciano, es moqueguano, y tiene esa manera de ver las cosas. Él es ingeniero, y el ingeniero está en el campo.

Vizcarra es ingeniero civil, igual que usted. Él dice que quiere ser el presidente de las regiones; pero con el estilo no basta, debe tener acciones concretas.

¿Qué debería hacer para lograrlo?

Las acciones concretas deben ser darle fuerza a las regiones. La reconstrucción del norte fracasó porque quería hacerse desde Lima. Al señor (Pablo de la Flor) le dijimos en varias oportunidades que queríamos establecer vínculos entre los consejos departamentales, descentralizarlos, porque en Piura, La Libertad, Lambayeque quieren estar supervisando las cosas, no quieren empresas de afuera, pero no estaba en la onda de la construcción ni la reconstrucción sino que era un burócrata, y eso lo digo porque he hablado varias veces con él.

Al inicio de su mandato, parecía que el presidente Vizcarra lograba entablar una buena relación con todas las bancadas del Congreso, menos con la del Gobierno. ¿Qué opinión tiene de esa circunstancia?

Eso se dio por todas las cosas que pasaron durante el proceso de vacancia, pero pienso que todos los congresistas de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) van a volver al redil porque este gobierno es de los ppkausas.

¿No cree que este es un nuevo gobierno?

No, este es el mismo gobierno, pero con un estilo diferente.

El presidente dijo que Mercedes Aráoz le pidió que renuncie a la vicepresidencia en caso de vacancia de PPK. Allí hubo una discrepancia.

Sí, sin la menor duda, pero no ha trascendido.

¿Qué debe hacer el Gobierno para acelerar el proceso de reconstrucción del norte?

Bueno, el Gobierno ya está haciendo, ya está viendo cómo canalizar el esfuerzo. El gran problema es que hay que modificar la ley, por eso están pidiendo facultades delegadas. Para hacer un contrato, hay que hacer ochenta mil cosas. Eso retrasa. Lo que pasa es que tenemos antecedentes de tener corruptos en la administración pública y privada. Hay que crear el clima de confianza.

En los últimos días hubo fallos judiciales que fueron cuestionados, como el referido al ex presidente Ollanta Humala. ¿La seguridad jurídica afecta las inversiones?

No creo que haya una relación directa entre ambas cosas. Solamente hay que tener confianza, buena fe, y esperar que las instituciones judiciales del país resuelvan los casos.

AUTOFICHA



- “Soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en donde soy decano. Soy Master of Science y Civil Engineer por el Instituto Tecnológico de Massachussets. También doctor en Filosofía por la Universidad de Massachussets. En 1985 hice estudios en el Ministerio de la Construcción de Japón”.



- “He sido profesor de la Universidad Ricardo Palma, en pregrado, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en postgrado. Actualmente soy decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Mi periodo es de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018”.



- “Soy autor de más de cincuenta publicaciones en revistas especializadas, nacionales e internacionales, de ingeniería civil, así como también de libros. Miembro de la Academia Panamericana de Ingeniería, expositor y ponente en más de 130 seminarios y conferencias de ingeniería civil”.