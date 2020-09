Tras la revelación de Perú21 de que el prófugo empresario Martín Belaunde Lossio tiene nexos en la Procuraduría Anticorrupción, el titular de esa institución, Joel Segura, aseguró a este diario que desconocía que Huber Huayllani Vargas, coordinador nacional de la entidad, estudió con David Rosales, abogado del amigo de la pareja presidencial, sobre quien pesa una orden de captura.

"Recién me he enterado por Perú21 (de que Huayllani estudió con Rosales). Yo recién acabo de asumir la Procuraduría. Acabo de hablar con él y me dice que no es su amigo, solo compañero (de estudios de la maestría en Derecho Penal)", explicó Joel Segura en declaraciones a este diario.

[Piden que Procuraduría aclare nexos con Belaunde Lossio]

Al ser consultado sobre si le preocupaba que Huayllani forme parte de su equipo de trabajo a raíz de esta vinculación, Segura dijo que son profesionales, pero que tomará en cuenta (la información) para organizar el equipo que viene.

"Huayllani es el coordinador y le he estado encargando que me indique qué diligencias (sobre el caso 'La Centralita') se han programado para notificar a los abogados. La verdad es que no tengo personal y él estaba disponible. Eso no significa que le haya entregado el caso a él. Solo estaba encargado de las notificaciones que llegaban para que haga una relación de diligencias", sostuvo.

En ese escenario, Joel Segura indicó que es imposible que se le asigne el proceso de 'La Centralita' a Huayllani porque él cumple una función distinta. Sin embargo, dijo: "No pongo las manos al fuego por nadie".

"Él no está encargado de un caso concreto. Se dedica a monitorear casos a nivel nacional con los procuradores de provincias y algunos temas académicos. Asesora y apoya a cada caso puntual, y viaja para hacer supervisiones a provincias", refirió.

"NO ESTÁ SECUESTRADA"En otro momento, el defensor del Estado aclaró que la Procuraduría no está secuestrada, como dijo la ex procuradora adjunta Yeni Vilcatoma.

"Tengo decisión absoluta en cada acción de la institución. Si no he salido a hablar, es porque aún nos estamos reorganizando. Nos hemos quedado sin abogados adjuntos. Estamos en una etapa bastante complicada, no sé si en crisis", refirió.

Segura enfatizó que el ministro de Justicia, Daniel Figallo, no ha tenido ningún tipo de injerencia.

"Desmiento que haya falta de independencia. Trabajo con total tranquilidad. No he tenido ningún tipo de injerencia ni tampoco lo permitiría. Estoy haciéndole propuestas al ministro (Figallo) para que las acepte (sobre la falta de personal). Hay una recarga de trabajo", señaló.

DEFENSADe otro lado, José Urquizo, abogado de Belaunde Lossio, negó vínculos con la institución. "No recurrimos a esos mecanismos. Estamos dentro del proceso y dentro de la ley", indicó.

"Esa afirmación que surge porque el doctor Rosales haya estudiado una maestría (con Huayllani) no tiene ningún asidero de carácter material. Además, él (Rosales) es profesor universitario", aseveró.

Urquizo –quien coincidió con Huayllani en una ponencia de Derecho Penal en Huánuco– aseguró que el proceso a Martín Belaunde Lossio, involucrado en el caso 'La Centralita', se llevará con transparencia.

"Nosotros, los abogados, no le vamos a pedir nada a la Procuraduría (Anticorrupción). No hay ningún punto de referencia entre una cosa u otra, es un absurdo", manifestó en declaraciones a Canal N.

Al ser consultado sobre si Martín Belaunde Lossio se entregará a la justicia, Urquizo lo descartó porque –según afirmó– hay imputaciones con hechos falsos en contra de su patrocinado, quien dijo hace algunas semanas: "No iré a la cárcel gratis".