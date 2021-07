El economista Joaquín Rey conversó con Perú21TV para analizar el mensaje presidencial de Pedro Castillo. Según Rey, no se requiere una reforma constitucional para renegociar los contratos mineros.

“Y luego (el presidente Castillo habló) de unos asuntos sectoriales que son específicos, como la importancia de renegociar contratos mineros y de industrias extractivas diciendo que por eso hay que cambiar la Constitución. Creo que eso no es cierto. Se pueden cambiar contratos si es que las dos partes se ponen de acuerdo. No se requiere un cambio de Constitución para eso, hay marco legal para dicho fin”, declaró el economista.

Además, Rey advirtió que Castillo manifestó de que los proyectos mineros deberían darse solo si se aprueba la “rentabilidad social. Es algo abstracto. Es un concepto muy discutible, genera dudas. ¿Significa que esto es un cambio de todo el proceso de estudios de impacto ambienta y de licencias sociales en una industria tan significativa?”.

Además, expresó que le hubiera gustado más que el presidente Castillo aborde de forma más profunda su compromiso con la sostenibilidad fiscal y macroeconómica.

“Lo que nos diferencia de muchos países de la región es la prudencia de cómo se ha manejado la macroeconomía, el superávit fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública. No hubo menciones sobre el tema. Es algo importante. Si lo hubiera habido, una cosa es el mensaje y otra es quién lo va a implementar y ese sigue siendo una tremenda incertidumbre para todos. No sabemos al día de hoy ya con presidente, quien será el premier y quien estará en el Ministerio de Economía y Finanzas. No sabemos si en el BCR continuará Julio Velarde. Esto es fundamental para llevar adelante las propuestas”, acotó Rey.

En tanto, en temas económicos, Rey dijo que hubo temas que “se deben saludar” del discurso de Castillo como que anunciara de que no van por la ruta de la expropiación. “Es un compromiso que ha dicho. Es un temor que existe en los mercados”, dijo.

Rey también manifestó que los proyectos anunciados “le dejaron dudas”. Al respecto, dijo que el Tren Inca de Puno a Cajamarca, “desde el punto de vista económico, parece muy poco viable, de hecho el tren de la Costa es un proyecto ya evaluado, tiene muchos cuestionamientos de orden financiero, imagínate la sierra donde hay una geografía mucho más accidenta con una menor demanda, creo que eso no va”, precisó.

Por otro lado, rey indicó que el discurso de Castillo dejó varias dudas en sus propuestas y que es una característica que tiene desde campaña. “Es un rol que podría tener el premier, pero no tenemos por lo que es imposible hacerlo. Se mantiene la duda sobre la viabilidad de sus propuestas y lo que deja es preguntarse cómo se va a financiar. Estamos en un país en que si bien tiene una cierta espalda financiera todavía, se ha incrementado la deuda pública de 27% al 35% del presupuesto del PBI en un año. Es un país que va a cerrar por segundo año consecutivo en déficit el cual superó en 10% del PBI. Estamos en una situación no tan holgada como antes en materia económica”.

“En propuestas expansivas de gasto, deben estar acompañadas de propuestas de cómo financiarlas. Cuando dice Pedro Castillo que honrará una deuda magisterial de unos S/1,000 millones, uno se pregunta si realmente va a ser posible. Son dudas que espero sean aclaradas por quien asuma el Ministerio de Economía”, expresó.

