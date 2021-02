Durante varios meses, el candidato presidencial George Forsyth (Victoria Nacional) sigue siendo el primero en las encuestas, aunque con menor margen en los últimos sondeos. Empero, el JEE Lima Centro 1 ha advertido que ha omitido información en su hoja de vida y lo excluyó de las elecciones. Al respecto, conversamos con Joaquín Rey, candidato al Congreso y vocero del partido en este tema.

¿Cuál es la postura de Victoria Nacional sobre esta medida?

Estamos convencidos de que el JNE tendrá un buen criterio y nos regresará a la carrera en la apelación presentada. Creemos que no puede ser posible que una formalidad burocrática esté por encima del derecho de millones de peruanos por quien consideran la mejor opción. No puede ser que un papeleo esté por encima del derecho a la participación política.

¿Pero no es acaso información relevante (vínculos con empresas y rentas del sector privado)?

En la declaración, no incluyó la información de empresas que están dadas de baja de oficio y por eso no fueron incluidas. Por ahí no habría problemas porque son empresas que no generan rentas. Y sobre omisión de ingresos privados, es una supuesta omisión. Pero ahí hay que hacer una precisión.

¿Cuál sería?

En el formulario que todos hemos llenado sabemos que no es claro sobre el año al que hay que llenar. George llenó información sobre el año 2020, pero el Jurado esperaba que informe sobre 2019. Esto es un error, un malentendido. Pero de ninguna manera hay una intención de esconder u omitir información porque la información de 2019 ya es pública. Ya la registró ante Sunat e incluso en su declaración como alcalde de La Victoria. Es información que ya tiene el Estado, no puede ser considerada escondida.

¿Pero no cree que es un tema básico llenar información sobre el último año? Se pide registrar el último año, pero Forsyth registró 2020...

Lo que dice el formulario es que se registren los ingresos del último año. Y como el proceso electoral es de 2021, se podría entender que es 2020, cuando en realidad se entendería que es del último año...

Lo menciono porque Forsyth registró la información el 21 de diciembre en el JNE; se entiende que es información de 2019.

Esa es una manera de verlo , pero el último año también podría ser los 12 últimos meses. Habría sido mucho más claro que diga explícitamente 2019. Pero al final del día, ese dato no es tan importante porque lo fundamental es que por una formalidad hay una posible exclusión y eso es de locos. En ningún lugar del mundo se saca de carrera a un candidato faltando 60 días de elecciones.

¿Qué opina sobre la resolución del JEE del caso Mendoza que valoró más el derecho de participar y no la excluyó pero en el caso de Forsyth, sí? ¿Cree que favorece al partido y perjudica a otros?

No, yo confío mucho en la institucionalidad del JEE. Confiamos en el buen criterio del sistema electoral. Pero sí tengo que decir que creo que tiene que aclarar esta situación, no lo ha hecho. Eso es una explicación que todos los electores merecemos. Pero hay una diferencia con nosotros , en ese caso, sí se trata de una omisión. No declara sobre un bien que existe y está en los haberes de una persona. Es distinto a nuestro caso porque no estamos ocultando información pues ya es pública.

