El ex piloto Jesús Vásquez solicitará a la Fiscalía de Lavado de Activos que el máximo representante de la DEA para América Latina participe en el interrogatorio que brindará ante el fiscal Wilson Salazar, a cargo del caso Joaquín Ramírez , que se realizará el 5 de julio en los Estados Unidos.

El pedido lo realizará Miro Toledo, abogado de Vásquez, quien explicó a Perú21 que el objetivo es que un funcionario de la DEA ratifique lo dicho por su patrocinado ante el Ministerio Público .

Toledo recordó que, en mayo de 2016, Vásquez declaró que tuvo un encuentro con el ex secretario de Fuerza Popular (FP) Joaquín Ramírez y que durante esa conversación este involucró a Keiko Fujimori.

A partir de ese reportaje, cuya realización estuvo a cargo de la cadena Univisión y fue reproducido en Perú por el programa Cuarto poder, se abrió una investigación fiscal que inicialmente comprendió a Fujimori como testigo para luego cambiar su condición a investigada.

La defensa de Vásquez sostiene que la DEA tiene videos y audios del encuentro entre Ramírez y el ex piloto; esas pruebas son fundamentales porque la DEA solo graba a las personas a las que está investigando.

“Durante el encuentro que ambos tuvieron se registraron videos. Lo que busca la Fiscalía es que el testigo amplíe su testimonio sobre esta conversación que sostuvo con Ramírez”, sostuvo Miro Toledo.

El abogado recordó que la Unidad de Cooperación Judicial de la Fiscalía ya solicitó a la DEA que autorice la entrega de los audios que Vásquez brindó a la Administración para el Control de Drogas. Según su abogado, el ex piloto grabó la conversación que sostuvo con Ramírez y entregó ese audio a la DEA.

El 25 de abril último, la Fiscalía dispuso tomar la declaración de Vásquez para obtener más información respecto a lo que Ramírez habría dicho sobre Keiko Fujimori, una supuesta entrega de US$15 millones para lavar. En esta investigación preliminar, que se encuentra bajo la Ley de Crimen Organizado, la ex candidata presidencial y Ramírez están como investigados por el delito de lavado de activos.

En setiembre de 2017, la fiscal Sara Vidal decidió archivar la investigación a Ramírez. Sin embargo, en noviembre del mismo año se reabrió la pesquisa.

La investigación preliminar vence el 1 de marzo de 2019. Una fuente de Perú21 en Fuerza Popular informó que Giuliana Loza, abogada de Fujimori, viajará a Miami para estar presente en el interrogatorio a Vásquez. Solicitamos una entrevista con Loza, pero no obtuvimos respuesta.

INVESTIGACIÓN A FUERZA POPULAR TOMA FUERZA

El fiscal de Lavado de Activos, José Pérez, evalúa acumular las tres investigaciones que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori. Fuentes fiscales explicaron a Perú21 que las pesquisas que se acumularían son “aumentar keiko para 500 e eu fazer visita”, “cócteles organizados por FP” y “financiamiento del partido”.

La misma fuente precisó que en el caso de “aumentar Keiko para 500...”, la investigación tiene un gran avance y en cualquier momento se podría formalizar debido a que ya se obtuvieron las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; Marcelo Odebrecht, ex CEO de la firma del mismo nombre; así como los testimonios de Luiz Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina, y Fernando Migliaccio, ex jefe de la Dirección de Operaciones Estructuradas. Los interrogatorios se realizaron en Brasil. Los últimos, a Maneri y Miglacio, se encuentran en la etapa de traducción.