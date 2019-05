Joaquín Dipas dice que esperará decisión de segunda instancia para acatar condena

El congresista de Fuerza Popular, Joaquín Dipas, manifestó hoy que ejercerá su derecho de “una doble instancia” después de ser condenado ayer por el Juzgado Penal Unipersonal de Kimbiri-Vraem a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión.

“Como todo ciudadano, ejerzo mi derecho a una doble instancia, esperando que se haga una valoración más exhaustiva de las pruebas presentadas, asistiéndome la presunción de inocencia, derecho constitucional de todo ciudadano”, señaló en Twitter.

El juez Jorge Luis Sánchez Ramírez condenó al parlamentario en primera instancia tras hallarlo responsable de direccionar la aprobación irregular de la adquisición de tres hectáreas de terreno para un proyecto de biotecnología en Pichari, cuando era alcalde de este distrito cusqueño en 2008.



Dipas, no obstante, descartó tener “responsabilidad” de los cargos que se le imputan y anunció que apelará la decisión de la Corte Superior de Justicia. “Me someto al debido proceso como corresponde”, dijo.

“Debo precisar que ni mi abogado o mi persona hemos sido notificados con la resolución judicial hasta el momento. No obstante, me someto al debido proceso tal como lo he estado haciendo sin valerme de mi inmunidad parlamentaria”, acotó.

El juez también dictó cinco años de prisión para tres exregidores de la Municipalidad de Pichari y cuatro años contra otros cinco exfuncionarios de esta institución y la propietaria de los terrenos subvaluados.