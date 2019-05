JNJ: postulantes rendirán examen de conocimientos este domingo 19

Los postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) rendirán este domingo 19 la evaluación de conocimientos y no podrán ingresar a la prueba con relojes, celulares, equipos electrónicos de almacenamiento de información, maletines, mochilas, aretes, viseras y otros.

De acuerdo a las disposiciones de la Comisión especial encargada de la elección de los integrantes de la JNJ , los postulantes válidamente inscritos rendirán la evaluación en el Centro de Tecnología de la Información y Comunicación (CTIC) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

El ingreso al campus universitario será por la puerta N° 5, desde las 8:00 horas hasta las 8:45 horas, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI). El examen se inicia en el aula a las 10:00 horas.

Estas son las disposiciones que debe cumplir en el aula:

-Cumplir con el Protocolo de Seguridad de la UNI antes de ingresar al aula. Solo podrá ingresar portando su DNI vigente.



-Está prohibido que el postulante ingrese al aula con relojes, celulares, equipos electrónicos de almacenamiento de información, maletines, mochilas, aretes, viseras, etc., bajo pena de anulación de su examen.



-Todos los objetos mencionados serán guardados en custodia antes del ingreso al aula.



-En caso de que el postulante use anteojos, estos podrán ser revisados.



-Dentro del aula deberá cumplir con las indicaciones formuladas por el docente responsable del aula, quien asignará una computadora para cada postulante.



-De 9:00 a 9:45 horas se brindará la charla de orientación sobre el uso de la plataforma en la cual se llevará a cabo el examen virtual.



-El ingreso a la plataforma será desde las 09:45 horas, y la evaluación de conocimientos se iniciará a las 10:00 horas. Las instrucciones de la evaluación serán impartidas por los responsables designados por la UNI.



-No se atenderán consultas sobre las preguntas formuladas durante el examen, por lo que deberán ceñirse a la pregunta y a las alternativas formuladas en la plataforma informática.



-Solo podrán enviar sus respuestas dentro del tiempo de duración del examen. De lo contrario, solo se registrará hasta la última respuesta marcada, no habiendo lugar a reclamo.



-El postulante debe asegurarse de que sus respuestas queden registradas presionando el botón ENVIAR. Al finalizar, el sistema le mostrará un mensaje de validación de haberse enviado las respuestas.



-En caso de que el postulante requiera hacer uso de los servicios higiénicos, será acompañado por personal de la UNI.



La evaluación de conocimientos terminará a las 12:00 horas, momento en que todos los postulantes podrán salir del aula.



Fuente: Agencia Andina