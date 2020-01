El excongresista Marco Tulio Falconí, quien fue seleccionado por la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como miembro titular pero cuya juramentación fue suspendida, protagonizó un incidente en la sesión que se realizó hoy, en la cual respondió varias preguntas sobre su relación con César Hinostroza y otros cuestionamientos en su contra.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, le había preguntado a Falconí por qué no había detallado que había tenido conversaciones con el exjuez César Hinostroza, presunto cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y actualmente afronta un proceso de extradición en España.

En su respuesta, el excongresista aseguró que solo trató “temas académicos” con Hinostroza Pariachi. “Yo solo lo he conocido y he hablado por temas estrictamente académicos. Yo no lo conocía, no soy de aquí. El 99% de mi actuación profesional ha sido en Arequipa. Si han sido actos de corrupción, han sido en Lima o Callao. No podía saber o tener relación”, indicó.

Poco después, Marianella Ledesma volvió a plantear una nueva pregunta. “¿Usted considera un tema sensible el hecho de haber tenido una vinculación con el señor Hinostroza para la actividad que va a realizar o no?”

Marco Tulio Falconí, sin responder directamente la pregunta, reiteró: “Doctora, tiene que ubicarse en el contexto. Le vuelvo a decir y se lo repito y espero que lo entienda esta vez. Yo solo he tenido una relación con el señor Hinostroza para temas estrictamente académicos”.

La titular del TC replicó con fuerza al exparlamentario. “Entiendo la respuesta que ha dado. No tengo que tener una gran inteligencia para percibir lo que ha dicho. Le estoy insistiendo, apelando a su memoria y su recuerdo. No es que yo tenga una debilidad mental para no entender lo que usted ha señalado”, fue lo que dijo antes de terminar su ronda de preguntas.

Poco después, la ronda de preguntas terminó y se le otorgó un plazo de cinco días para que responda el informe emitido por Servir solicitado por la comisión especial y que indica que Falconí no debió recibir la bonificación del 10% sobre el total de su calificación en la etapa de entrevistas en el marco del concurso público.

Marco Tulio Falconí