JNJ: Exfiscal supremo Víctor Cubas denuncia irregularidades en elección de integrantes

El exfiscal supremo Víctor Cubas, quien fue uno de los tres postulantes a la Junta Nacional de Justicia (JNJ)que superó la evaluación de conocimientos, denunció irregularidades en la elección llevada a cabo por la Comisión Especial.

Cubas aseguró que no ha sido informado de su calificación en la entrevista personal, pese a que se estipulaba en la Ley Orgánica de la JNJ y que tampoco se le ha enviado la justificación de los votos de los miembros de la comisión especial al respecto como también lo señala esta legislación.

"Yo no sé qué nota he obtenido en la entrevista, cuáles han sido los promedios parciales que me han asignado cada uno de los consejeros y cuáles son las razones que ellos han tenido para calificarme de una u otra manera. Esa es una de las irregularidades", sostuvo en Canal N.

"No ha habido publicación de las notas de la entrevista, no publicación del cuadro de méritos, haber burlado el hecho de que la votación tiene que estar contenida en un acta con el voto justificado y motivado de cada uno de los miembros de la comisión especial", señaló.

En esa línea, el exfiscal consideró que la comisión especial tuvo una "agresividad" hacia su persona durante la entrevista personal respecto a su labor frente al caso Madre Mía en contra del expresidente Ollanta Humala.

"Respecto a mi persona hubo una agresividad en haberme preguntado de forma prepotente sobre casos que están esclarecidos hace muchos años y no esclarecidos solamente, sino respecto a los cuáles ha habido proceso penal y pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales", indicó.

"En el caso de Madre Mía que me dicen que yo archivé y yo no he archivado, no corresponde al Ministerio Público decidir, la decisión corresponde a los órganos jurisdiccionales", manifestó.

Como se recuerda, este martes la ceremonia de nombramiento y juramentación de Patrón Bedoya, único postulante en superar el proceso de selección, como miembro titular de la JNJ fue suspendida a las 12:30 p.m, a pesar de que había sido confirmada para el mediodía.

Esto luego de conocerse que el abogado tiene una acusación de presunta falsedad ideológica en agravio del JNE por haber cobrado de manera irregular sus pensiones como jubilado, tanto de esta entidad como de la Asociación Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Posteriormente, el miércoles Patrón Bedoya renunció a la postulación a la JNJ para "no permitir que se manche" su "imagen y trayectoria profesional".