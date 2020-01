Poco les importó a los integrantes de la Comisión Especial a cargo de elegir a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo informado por el Ministerio de Defensa y un pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) sobre el caso Marco Falconí. Esta tarde, vía un comunicado, ratificaron su designación.

Falconí obtuvo un 10 % de bonificación por haber indicado que es licenciado de las Fuerzas Armadas. Pero, Perú21 alertó hoy que se había presentado una irregularidad. En su caso no debió haber recibido este porcentaje porque la modalidad en la que él brindó el servicio militar estaba excluida del beneficio.

La Ley 29248 establece claramente los tipos de servicio militar que existen: servicio militar acuartelado, servicio militar no acuartelado y otras modalidades del servicio militar no acuartelado. En el artículo 88 de dicha norma, se especifica que el beneficio del 10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública, o sea, lo que le otorgaron a Marco Falconí, se aplica a los licenciados del servicio militar acuartelado y no acuartelado. En cambio, quedan excluidos los de la tercera modalidad.

El Ministerio de Defensa (Mindef) le confirmó a este diario que, según la Ley 29248, el electo miembro del JNJ está dentro de “otras modalidades del servicio militar no acuartelado”; por ende, estaba excluido.

Pero no fue la única institución que tiene las reglas claras en este tema. Servir es el órgano rector de la gestión de recursos humanos, es decir, se encarga de la gestión de los trabajadores del Estado. La institución resolvió , ante un caso similar al de Falconí, que no corresponde el beneficio del 10%, debido a que la Ley del servicio militar exonera a los egresados de colegios militares como afectos de la bonificación en cuestión.

NO LES IMPORTA

Sin embargo, la Comisión Especial de la JNJ ha decidido ratificar a Falconí. “El Concurso Público de Méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha sido desarrollado con apego irrestricto a las leyes y normas vigentes, respetando en todo momento el marco constitucional y los derechos de los postulantes”, indicó en un comunicado.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se opuso a que el entonces candidato a la JNJ, Marco Falconí, sea beneficiado con un puntaje adicional de 10% en la entrevista personal por su “condición de licenciado de las Fuerzas Armadas”.

Este diario ha intentado comunicarse con los otros integrantes de la Comisión Especial, como el Defensor del Pueblo y el Presidente del Poder Judicial, pero han preferido el silencio sobre el tema.

La pregunta sigue siendo la misma ¿Están protregiendo a Marco Falconí?